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Formula 1 / Son dakika

Racing Point'in asıl potansiyelinin sadece "bir kısmı" görülmüş

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Racing Point'in asıl potansiyelinin sadece "bir kısmı" görülmüş
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
4 Ağu 2020 13:58

Racing Point'in teknik direktörü Andy Green, Silverstone merkezli takımın RP20 aracının potansiyelinin "bir kısmının" açığa çıktığını ve takımın 2020 Formula 1 aracının tam potansiyelini ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Racing Point, 2020 gridinde Mercedes ve Red Bull'un hemen arkasında üçüncü en hızlı araç olarak görülmekte, takım en hızlı ikinci araç olma potansiyeline de sahip. Durum, Macaristan'da tek tur temposu olarak bu şekildeydi, Lance Stroll ve Sergio Perez sırasıyla üçüncü ve dördüncü olmuştu.

Ancak takım gösterdiği bu güçlü tempoyu, güçlü sonuçlarla ortaya koyamadı ve an itibariyle takımlar şampiyonasında, McLaren ve Ferrari'nin arkasında üçüncü sırada bulunuyor.

Britanya GP hafta sonu öncesinde COVID-19 testi pozitif çıkan Perez'in yerine, takımın eski pilotu Nico Hulkenberg'in gelmesi, takımın normal cuma test programını çöpe atıp Alman pilotun araca alışma programını yapması anlamına geliyordu.

Pazar günü ise yaşanan debriyaj sorunu sonrasında Alman pilot start alma şansını bile kaybederken, cuma gününde en hızlı isim olan ve yarışa altıncı başlayan Stroll, yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.

Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Green şunları söyledi: "Çok farklı nedenler oldu, işlerin yolumuzda gitmediğini kabul ederdik ve ilk birkaç yarışta hata yaptığımızı söyleyebilirdik."

"Ve Silverstone'da da beklentilerin altındaydık, ancak daha öncesinde söylediğim gibi, kontrolümüz dışında olan bir şey yüzünden bir sürücümüzü kaybettik ve tüm hafta sonunun gidişatını değiştirdik."

"Birilerini suçlayabileceğimiz bir durum ortada yok. Ve pek çok şey bizim pek de istediğimiz gibi gitmedi. Aracın neler yapabileceği konusunda birkaç belirti görmüş durumdayız ve bunu en üst seviyede tutmanın çok zor olduğunun farkındayız."

"Ve bunu yapmak için çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden bu da çok büyük bir problem. Bunu her zaman yapması gereken tek takımın da biz olduğumuza inanmıyorum."

 

Green, kış döneminde aerodinamik konsepti değiştirmeleri dolayısıyla takımın RP20 hakkında öğreneceği çok şey olduğuna inandığını söyledi.

"Her gün çok fazla bilgi elde ediyoruz. Aracın yeni konsepti, geçen senekine göre çok daha farklı bir şekilde çalışıyor. Ve Şubat ayında Barcelona'daki testte de sadece birkaç güne sahiptik, soğuk bir havada bunu deneyip anlamak zordu. Bu yüzden hâlâ öğreniyoruz."

Takım patronu Otmar Szafnauer, takımın beklenenden daha düşük performans gösterdiğine katıldı ve Silverstone'daki güvenlik aracı periyodunun, Stroll'ün ikinci sıralama seansında orta hamur lastik ile piste çıkma stratejisinin çöpe gitmesine sebep olduğuna dikkat çekti.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer şunları söyledi: "Bence Andy Green haklı ve bu bazen tamamen içinde bulunduğunuz durumla alakalı oluyor. Bence Lance, Q3'e orta hamur lastikler ile geçerek inanılmaz bir iş yaptı, bir avantaja da sahiptik."

"Bu avantajın da yumuşak hamur lastik ile yarışa başlayanlar pite geldiğinde orta çıkmasını bekliyorduk. Gelecek turlarda yumuşak hamurların daha çok aşınması sebebiyle, daha az pit ile daha avantajlı konumda olacaktık."

"Ancak güvenlik aracının girmesiyle beraber durum ortadan kalktı. Güvenlik aracı piste girdi, orta hamur lastiklerden kurtulduk - ki sıradaki turlarda daha iyi bir tempo yakalayacaktık, bu avantajı kaybettik ve herkes sert lastiklere geçti."

"Ve eğer hatırlarsanız Lance, startta çok sıra kaybetti çünkü yumuşak hamurlar startta daha iyi, daha iyi yol tutuşa sahipler. Bu yüzden Q3'e orta hamur lastiklerle gelerek iyi iş yaptık, startta kaybettik ve bu zamanı geri kazanamadık çünkü güvenlik aracı piste girdi. Bu tür şeyleri de hiçbir zaman tahmin edemezsiniz."

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Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

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