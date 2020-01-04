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Formula 1 / Son dakika

Racing Point'in 2020 şasisi çarpışma testini geçti

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Racing Point'in 2020 şasisi çarpışma testini geçti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Oca 2020 13:38

Racing Point, 2020 çarpışma testlerini başarıyla geçen ilk Formula 1 takımı oldu.

2019'da inişli çıkışlı bir yıl geçiren ve genel olarak umduğunu bulamayan Racing Point, 2020'de düzenli olarak orta grubun önünde yer almayı umuyor.

İngiliz ekip, Lawrence Stroll'ün yaptığı yatırımlardan gerçek anlamda ilk kez faydalanacak ve takım 2020 hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Motorsport.com, teknik direktör Andy Green önderliğindeki teknik ekip tarafından hazırlanan RP20'nin Cranfield'daki FIA çarpışma testlerini başarıyla geçtiğini öğrendi.

Şimdiye kadar Alfa Romeo dışında çarpışma testine giren takım yoktu ve onlar da çarpışma testini geçmeyi başaramamıştı.

Böylelikle Racing Point, çarpışma testlerini geçen ilk takım oldu. İngiliz ekip gelecek hafta Mercedes'in yeni motoruna sahip RP20'nin montajı üzerinde çalışmaya başlayacak.

Önümüzdeki iki haftalık süreçte tüm takımların çarpışma testine girmesi bekleniyor.

Takım, Sergio Perez ve Lance Stroll ikilisiyle yarışmaya devam edeceğini duyurmuştu.

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Liste

Lance Stroll, Racing Point RP19

Lance Stroll, Racing Point RP19
1/10

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP19

Lance Stroll, Racing Point RP19
2/10

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP19

Lance Stroll, Racing Point RP19
3/10

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point, al GP della Cina del 2019

Sergio Perez, Racing Point, al GP della Cina del 2019
4/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP19

Sergio Perez, Racing Point RP19
5/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP19

Sergio Perez, Racing Point RP19
6/10

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP19

Lance Stroll, Racing Point RP19
7/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP19, lascia il garage

Lance Stroll, Racing Point RP19, lascia il garage
8/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP19

Sergio Perez, Racing Point RP19
9/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP19

Sergio Perez, Racing Point RP19
10/10

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Franco Nugnes

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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