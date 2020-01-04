Racing Point'in 2020 şasisi çarpışma testini geçti
Racing Point, 2020 çarpışma testlerini başarıyla geçen ilk Formula 1 takımı oldu.
2019'da inişli çıkışlı bir yıl geçiren ve genel olarak umduğunu bulamayan Racing Point, 2020'de düzenli olarak orta grubun önünde yer almayı umuyor.
İngiliz ekip, Lawrence Stroll'ün yaptığı yatırımlardan gerçek anlamda ilk kez faydalanacak ve takım 2020 hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Motorsport.com, teknik direktör Andy Green önderliğindeki teknik ekip tarafından hazırlanan RP20'nin Cranfield'daki FIA çarpışma testlerini başarıyla geçtiğini öğrendi.
Şimdiye kadar Alfa Romeo dışında çarpışma testine giren takım yoktu ve onlar da çarpışma testini geçmeyi başaramamıştı.
Böylelikle Racing Point, çarpışma testlerini geçen ilk takım oldu. İngiliz ekip gelecek hafta Mercedes'in yeni motoruna sahip RP20'nin montajı üzerinde çalışmaya başlayacak.
Önümüzdeki iki haftalık süreçte tüm takımların çarpışma testine girmesi bekleniyor.
Takım, Sergio Perez ve Lance Stroll ikilisiyle yarışmaya devam edeceğini duyurmuştu.
Lance Stroll, Racing Point RP19
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP19
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP19
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point, al GP della Cina del 2019
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP19
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP19
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP19
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP19, lascia il garage
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP19
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP19
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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|Editör
|Franco Nugnes
Racing Point'in 2020 şasisi çarpışma testini geçti
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