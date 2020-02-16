Racing Point'in 2020 aracına dair ilk görüntüler ortaya çıkmış olabilir
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Sosyal medyada Racing Point'in 2020 aracına dair olduğu iddia edilen bir fotoğraf dolaşıyor.
Racing Point'in 2020 aracını 17 Şubat'ta tanıtacağı açıklanmıştı ancak lansmana sadece bir gün kala 2020 aracına dair ilk görüntüler ortaya çıkmış gibi görünüyor.
Görüntülerde SportPesa'nın artık Racing Point'in sponsoru olmadığı ve BWT'nin daha ön plana çıktığı görülüyor.
Racing Point konu hakkında açıklama yapmadı, ancak yeni aracın bu olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Racing Point'in 2020 aracına dair ilk görüntüler ortaya çıkmış olabilir
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