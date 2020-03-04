“Racing Point'i eleştirenler, ellerini taşın altına koymuyor”

Stroll’ün 2018’in sonlarında takımı satın almasından bu yana aktarılan ekstra kaynaklar, Racing Point’in bu sene bir Mercedes “klonu” oluşturmasını sağladı ve sezon öncesi testlerde aracın hızı kendisini hemen gösterdi.

Bazı takımlar Racing Point’in yaptıklarından memnun olmasa da, Silverstone merkezli ekip bu yaklaşım üzerine yapılan herhangi bir siyasetten endişelenmediğini açıkladı.

Green, şikayetlerin sadece iyi iş yapamayan takımlar tarafından yapıldığını düşünüyor.

Green, “Bence bu, bazı takımların yapmaları gerektiği kadar iyi bir iş yapamamalarından kaynaklanıyor.”

“İki sene üst üste, neredeyse hiç para olmadan dördüncü olmuş bir takımız. Kıt kanaat geçinmemize rağmen şampiyonada dördüncü olmuştuk.”

“Neredeyse hiçbir şeye sahip olmadan neler yapabileceğimizi gösterdik. Yani insanların, böyle bir takımın satın alınıp, para ve kaynak aktarılarak gelişemeyeceğini düşünmeleri saflık.”

“Ellerini taşın altına koymadıklarını düşünüyorum. Yaşadıkları hayal kırıklıklarının sebebi muhtemelen iyi bir iş yapamamaları. Dışarıdan baksaydım bu şekilde düşünürdüm. Aero departmanındakilere, ‘hadi çocuklar, ne yapıyorsunuz?’ derdim.”

“Ne hakkında şikayet ettiklerini bilmiyorum. Yaptığımız şey tamamen yasal. Yaptığımız şey, yazılı olan kurallarla yarışmak, ki bu da oyunun ana fikri.”

“Bize bir dizi kural verildi ve elimizden geldiğince hızlı olacağız. Ve diğer takımlar bu yolu seçmediyse, bu onların kararı. Bizim yaptığımızın aynısını yapma fırsatları vardı, ancak bilmediğim sebeplerden dolayı bunu yapmadılar.”

"Uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyoruz, ancak hiçbir zaman yeterli bütçemiz olmamıştı. Bu, yapmamızın normal olduğu bir şeydi.”

“Bu, insanların bizden bahsetmesi ve bizi şikayet etmesi konusunda bana cesaret veriyor. Bu, gerçekten iyi bir şey yaptığımızın iyi bir göstergesi. Eğer gridin arkasında olsaydık, kimse ne yaptığımızdan bahsetmeyecekti.” şeklinde konuştu.