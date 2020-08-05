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Formula 1 / Son dakika

FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!

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FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Ağu 2020 11:31

Renault’nun Racing Point'e karşı 2020 Formula 1 aracının yasallığı konusunda yaptığı protestonun duruşması bugün Silverstone'da gerçekleşecek.

Renault, Avusturya, Macaristan ve Britanya'daki son üç yarıştan sonra Racing Point’in RP20 aracına karşı resmi olarak protesto uyguladı.

Racing Point'in Mercedes'le olan ortaklığı konusunda endişeleri bulunan Renault, İngiliz ekibin RP20'nin fren kanallarını Mercedes'ten aldığını iddia ediyor.

Racing Point, RP20'nin tasarımının 2019 Mercedes W10 baz alınarak yapıldığını zaten açıkladı ancak bunu tamamen düzenlemeler dahilinde gerçekleştiğine vurgu yaptı.

FIA, Racing Point, Renault ve Mercedes temsilcilerinin bu hafta sonu yapılacak 70. Yıl dönümü Grand Prix'sinin öncesinde Çarşamba günü, yerel saatle 11: 30'da Silverstone'da bir araya geleceği duyuruldu.

Racing Point teknik şefi Andrew Green, protestonun reddedilmesi gerektiğini ve savunmalarının çok kuvvetli olduğunu belirtmişti.

Racing Point'in aleyhinde bir karar verilirse, o zaman protestoların yapıldığı son üç yarışın tamamında elde edilen puanlar kaybedilecek.

Renault, Racing Point'e karşı bir protesto düzenleyen tek takım olsa da, diğer pek çok takım mevcut durumla ilgili endişelerini dile getirdi.

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Editör Luke Smith

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