Racing Point: "Mercedes'i ilk kopyaladığımız zaman 1 saniye kaybettik"
Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer diğer Formula 1 takımlarının griddeki en iyi aracı kopyalama felsefesini benimsemeyerek hata yaptığını düşünüyor. Ayrıca, başlangıçta Mercedes'i kopyaladıklarında bir saniye kaybettiklerini de söylüyor.
Silverstone merkezli ekip, sezonun ilk üç yarışının en çok tartışılan takımı oldu. Çünkü takım pilotları Sergio Perez ile Lance Stroll, geçen yılki Mercedes'ten ilham alınarak tasarlanan RP20 ile etkileyici bir tempoya sahipti.
Fakat takımlar, kurallar gereği bazı parçaları kendileri tasarlamak zorundalar ve bunlardan bir tanesi de fren kanalları. Ancak Racing Point'in bu tasarımı Mercedes'ten aldığı yönünde iddialar var ve Renault, bu konuyu son iki yarışta protesto etti.
Ancak Szafnauer, bazılarının F1'in DNA'sına aykırı olduğunu iddia ettiği yaklaşımlarını eleştirmek yerine alkışlaması gerektiğini düşünüyor.
Diğer takımların kendi tasarım felsefelerini yanlış anlayıp anlamadığı sorusuna Szafnauer, "Cevap evet, ama risk olmadan olmaz."
“Yaptığımız şeyin mevcut seviyeye ulaşacağını gerçekten bilmiyorduk. Geriye doğru gitme konusunda çok büyük bir risk vardı."
“Aslında bunu rüzgar tünelinde geliştirmeye başladığımız zaman, resimlerde gördüğümüz fikirlerle, geriye doğru büyük bir adım attık. Yani kocaman bir adımdı."
“Başlangıçta tur başına bir saniye daha yavaştı. Bizi bugün bulunduğumuz yere getiren, CFD ile rüzgar tünelinde, kendi gelişim ile öğrenim sürecimizi ve kendi tasarım ve yeniden tasarımımızı yapmak zorunda kalmamız oldu." yanıtını verdi.
Szafnauer, kendi aero konseptlerini tamamen değiştirdiklerini belirtti. Buna göre Racing Point, Red Bull tarzı yüksek taban eğimi konseptinden, Mercedes tarzı konsepte geçişti. Szafnauer, bunun hiçbir takım için kolay bir adım olmadığını düşünüyor.
Ancak Szafnauer'e göre, Mercedes'ten süspansiyon ve vites kutusu aldıkları için buna uygun bir aero konsept belirlemek son derece mantıklıydı.
"Ne kadar yüksek taban eğimini çözümünüz varsa, diğer şeyleri o kadar fazla değiştirme riskine sahip olursunuz."
"Bunu şimdiye kadar yapmak istiyorduk. Çünkü vites kutumuzu, bu vites kutusunun düşük bir ağırlık merkezi için tasarlandığı Mercedes'ten alıyoruz. Bu yüzden her zaman -yere basma gücü için sabit bir arka tarafın kritik olduğu- arka tarafta taviz vermek zorunda kaldık."
“Aracın arka tarafındaki tavizden ötürü her zaman yüksek taban eğimi çözümünden uzaklaşmak istedik."
“Bu, değişiklik yapabildiğimiz ilk yıldı. Ama bir adım öne gitmeden önce yarım adım geriye gideceğimizi düşünmüştüm. Ancak bu şekilde gitmedi."
Racing Point'in Mercedes'in tasarımını kopyalama felsefesi, diğer takımlar tarafından sık sık eleştirildi. Ama Szafnauer'e göre diğer takımlardan daha farklı bir şey yapmadılar.
"Diğer takımların araçlarının fotoğraflarını çekmek, en büyük takımlardan en küçük takımlara kadar her yerde oluyor. Bazıları, bu fotoğraflarla öğrendiklerini araca entegre etme konusunda daha iyi bir iş çıkarıyorlar."
"Adrian Newey'nin Red Bull'un sahip olduğu üflemeli taban ve yüksek taban eğimi tasarımıyla geldiğini ve şimdi -daha önce biz de dahil olmak üzere- gridin çoğunda bunun olduğunu unutmamalıyız."
“O zamanlar bunu yapmaya çalıştığımızda Red Bull'un sahip olduğu zeminin fotoğraflarını çektik. Ama pek verim alamadık. Diğer takımların da aynı şeyi yaptığını söyleyebilirim. Herkes yapıyor, buna izin var."
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