Racing Point: "Mercedes'i ilk kopyaladığımız zaman 1 saniye kaybettik"

Silverstone merkezli ekip, sezonun ilk üç yarışının en çok tartışılan takımı oldu. Çünkü takım pilotları Sergio Perez ile Lance Stroll, geçen yılki Mercedes'ten ilham alınarak tasarlanan RP20 ile etkileyici bir tempoya sahipti.

Fakat takımlar, kurallar gereği bazı parçaları kendileri tasarlamak zorundalar ve bunlardan bir tanesi de fren kanalları. Ancak Racing Point'in bu tasarımı Mercedes'ten aldığı yönünde iddialar var ve Renault, bu konuyu son iki yarışta protesto etti.

Ancak Szafnauer, bazılarının F1'in DNA'sına aykırı olduğunu iddia ettiği yaklaşımlarını eleştirmek yerine alkışlaması gerektiğini düşünüyor.

Diğer takımların kendi tasarım felsefelerini yanlış anlayıp anlamadığı sorusuna Szafnauer, "Cevap evet, ama risk olmadan olmaz."

“Yaptığımız şeyin mevcut seviyeye ulaşacağını gerçekten bilmiyorduk. Geriye doğru gitme konusunda çok büyük bir risk vardı."

“Aslında bunu rüzgar tünelinde geliştirmeye başladığımız zaman, resimlerde gördüğümüz fikirlerle, geriye doğru büyük bir adım attık. Yani kocaman bir adımdı."

“Başlangıçta tur başına bir saniye daha yavaştı. Bizi bugün bulunduğumuz yere getiren, CFD ile rüzgar tünelinde, kendi gelişim ile öğrenim sürecimizi ve kendi tasarım ve yeniden tasarımımızı yapmak zorunda kalmamız oldu." yanıtını verdi.

Szafnauer, kendi aero konseptlerini tamamen değiştirdiklerini belirtti. Buna göre Racing Point, Red Bull tarzı yüksek taban eğimi konseptinden, Mercedes tarzı konsepte geçişti. Szafnauer, bunun hiçbir takım için kolay bir adım olmadığını düşünüyor.

Ancak Szafnauer'e göre, Mercedes'ten süspansiyon ve vites kutusu aldıkları için buna uygun bir aero konsept belirlemek son derece mantıklıydı.