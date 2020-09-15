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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, yeni parçaları Rusya'ya yetiştirmeye çalışacak

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Racing Point, yeni parçaları Rusya'ya yetiştirmeye çalışacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Haydn Cobb, Autosport.com Editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Racing Point, Lance Stroll'ün Toskana GP'de geçirdiği kazada yeni güncellemelerin zarar görmesinin ardından, Rusya GP'de her iki araçta birden güncellemelerin olması için zorlayacaklarını açıkladı.

Racing Point, bu seneki ilk büyük güncellemesini Mugello'ya getirdi ve parçaların az olması nedeniyle yeni parçalar sadece Stroll'ün aracına eklendi. Yeni güncelleme içerisinde sidepod, taban, ön kanat, motor kapağı ve fren kanalı yer alıyordu. Takım bu güncellemelerle Mercedes etkisinden uzaklaşmaya çalıştı.

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Güncellemeler istenen etkiyi gösterdi ve Rusya GP'de iki araçta birden güncellemelerin olması planlanıyordu. Ancak Stroll'ün Arrabbiata virajında lastiğinin patlamasının ardından yaptığı kaza, hazır olan güncel parçaların hasar almasına neden oldu.

Bu yüzden takım, Rusya GP'de iki pilotun birden güncellemelere sahip olması için üretim sürecini hızlandırması gerekecek.

Lance Stroll'ün aracı, Racing Point RP20 kaza sonrası

Lance Stroll'ün aracı, Racing Point RP20 kaza sonrası

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mechanics with the car of Lance Stroll, Racing Point RP20

Mechanics with the car of Lance Stroll, Racing Point RP20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sky F1'e konuşan takım patronu Otmar Szafnauer, "Rusya GP'de her iki pilotun birden yeterli güncel parçaya sahip olabilmesi için çok çalışmamız gerekecek." dedi.

Stroll'ün kaza yapana kadar podyum mücadelesi içerisinde olması, Racing Point'in güncellemelerden memnun kalmasını sağladı.

Tam olarak ne kadar geliştiklerinin sorulması üzerine Szafnauer, "Bunu tam olarak söylemek zor. Ancak güncellemelerle birlikte 0.3 saniye civarında geliştiğimizi düşünüyoruz. Arada tam olarak o kadar fark vardı." dedi.

Racing Point şu anda takımlar şampiyonasında McLaren'ın 14 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

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