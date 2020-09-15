Racing Point, yeni parçaları Rusya'ya yetiştirmeye çalışacak

Racing Point, bu seneki ilk büyük güncellemesini Mugello'ya getirdi ve parçaların az olması nedeniyle yeni parçalar sadece Stroll'ün aracına eklendi. Yeni güncelleme içerisinde sidepod, taban, ön kanat, motor kapağı ve fren kanalı yer alıyordu. Takım bu güncellemelerle Mercedes etkisinden uzaklaşmaya çalıştı.

Güncellemeler istenen etkiyi gösterdi ve Rusya GP'de iki araçta birden güncellemelerin olması planlanıyordu. Ancak Stroll'ün Arrabbiata virajında lastiğinin patlamasının ardından yaptığı kaza, hazır olan güncel parçaların hasar almasına neden oldu.

Bu yüzden takım, Rusya GP'de iki pilotun birden güncellemelere sahip olması için üretim sürecini hızlandırması gerekecek.

Lance Stroll'ün aracı, Racing Point RP20 kaza sonrası Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Mechanics with the car of Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sky F1'e konuşan takım patronu Otmar Szafnauer, "Rusya GP'de her iki pilotun birden yeterli güncel parçaya sahip olabilmesi için çok çalışmamız gerekecek." dedi.

Stroll'ün kaza yapana kadar podyum mücadelesi içerisinde olması, Racing Point'in güncellemelerden memnun kalmasını sağladı.

Tam olarak ne kadar geliştiklerinin sorulması üzerine Szafnauer, "Bunu tam olarak söylemek zor. Ancak güncellemelerle birlikte 0.3 saniye civarında geliştiğimizi düşünüyoruz. Arada tam olarak o kadar fark vardı." dedi.

Racing Point şu anda takımlar şampiyonasında McLaren'ın 14 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.