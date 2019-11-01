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Formula 1 / Son dakika

Racing Point yeni fabrika için gerekli izni aldı, 2021'de taşınmayı planlıyor

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Racing Point yeni fabrika için gerekli izni aldı, 2021'de taşınmayı planlıyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Kas 2019 21:08

Racing Point Formula 1 takımı, Silverstone'daki mevcut fabrikaya ek olarak kuracağı yeni fabrika için planlama iznini aldı.

Çalışmalar, Lawrence Stroll tarafından denetlenen ve belirli teknik özelliklere göre tasarlanan 15 bin m2'lik tesiste kısa süre içerisinde başlayacak.

Fabrikanın 2021 Ağustos'una kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Yeni fabrika, takımın yıllardır yaşadığı helikopter pisti gibi çeşitli kısıtlamaları ortan kaldıracak ve 603 araçlık otopark yer alacak.

Jordan Grand Prix günlerine dayanan Silverstone'daki mevcut bina, lojistik operasyonlar, kamyon parkı ve depolama gibi alanlar için elde tutulacak.

Motorsport.com'a konuşan Otmar Szafnauer, "Planlama iznini istediğimiz zaman dilimi içerisinde aldığımız için çok mutluyum. Şimdi bazı detayları kesinleştirme ve gelecek yılın ilk yarısında temel atma vakti geliyor. Mümkünse 2021'in yaz tatilinde buraya taşınmak istiyoruz. Takımı büyütmek istiyorsak, mevcut fabrika yeterince büyük değil. Takımın büyüklüğünü %10 ila 20 arttıracağız. Bunu yapmak için de alana ihtiyacımız var." dedi.

Güney Northamptonshire Belediyesi, mevcut tesisin takım için yeterli olmadığını kabul etti.

"Racing Point'in mevcut binası amaçlarına uygun değil. Organizasyonunu işleyişini etkileyen önemli bir depolama açığı var. Ar-Ge için yeterli alan yok, genişlemek ve mevcut tabanı yararlı şekilde yeniden yapılandırmak için yeterli yer yok. Bina Formula 1 takımı için uygun değil."

Konsey, "Formula 1'in bir bütün olarak bölge için ne kadar önemli olduğunu ve sanayinin daha da gelişiminin, bölge ekonomisi ve vasıflı iş gücü için ne kadar gerekli olduğunu anlamak çok önemli." diyerek F1'in bölge için olan önemine de değindi.

Sergio Perez, Racing Point RP19

Sergio Perez, Racing Point RP19

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

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