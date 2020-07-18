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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Racing Point, yarışta takım emri vermeyi reddetmiyor

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Racing Point, yarışta takım emri vermeyi reddetmiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
18 Tem 2020 20:05

Racing Point, Macaristan GP'de iyi puanlar alabilmek için pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll'e takım emri verme ihtimalini reddetmiyor.

Racing Point pilotları Stroll ve Perez, bugünkü sıralamalarda Mercedes pilotlarının arkasında 3 ve 4. sıraları kazandılar. Takımın arkalarında yer alan pilotlarla olan performans avantajına bakılırsa, yarışta güçlü pozisyonlar alma ve podyuma çıkma şansı oldukça yüksek gibi görünüyor.

Pilotları arasında yaşanabilecek sıkıntının puan açısından çok değerli fırsatları yok edebileceğinin farkında olan takım, şampiyona açısından pilotlarına takım emri verme ihtimalini reddetmiyor.

Daha önce pilotları arasında temaslar gören Otmar Szafnauer, yarıştan önce Perez ve Stroll'le konuşacaklarını söyledi.

Szafnauer, "İlk turda daha önceki aynı protokolleri uyguladığımızdan emin olmalıyız. Birbirlerine yer bırakmalılar. Bilirsiniz birinci ve ikinci turlar çok önemli."

"O turlarda temas yaşamamalarından emin olmak zorundayız. Bu yüzden yarın onlarla konuşacağız ve takımın öncelikli olduğunu hatırlatacağız. Daha öncekilerde olduğu gibi geri planda durmayacağız." dedi.

İlk turlar sorunsuz geçerse ve iki pilot birbirini takip eder şekilde diğer pilotlardan uzak olursa, takım yine dayanıklılık ya da temas olma ihtimaline karşı mücadele olmasına sıcak bakmıyor.

Szafnauer, "Bu tür şeyleri konuşacağız ve ardından yarışın nasıl şekilleneceğine bakacağız. Bunun bir takım sporu olduğunu hatırlamalısınız. Takım için mümkün olan en çok puanı almak istiyoruz."

"Umarım temiz bir kalkış olur. Uzun sürüşlerimiz düşündüğümüz gibi olursa, o zaman haklı olabilirsiniz."

"Ben hâlâ etrafımızda mücadele olabileceğini düşünüyorum. Ferrari burada her zaman iyi oldu. Gridde hemen arkamızdalar. Startın nasıl olacağını da bilmiyorsunuz. Bu yüzden bekleyip göreceğiz." dedi.

Stroll ise takım emri olmamasını ve Perez'le mücadele etmek istediğini söyledi.

Stroll, "Burada herkes yarışmak için var. Umarım sert yarışırız. Perez, podyum için savaşacaktır. Ben de podyum için savaşacağım."

"2-3 senedir podyuma çıkmadım, bu yüzden iyi bir start alıp iyi bir yarış geçirmeyi umuyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

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