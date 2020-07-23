Racing Point, Vettel kararında Perez’in bağlılığını görmezden gelmeyecek

Meksikalı sürücü, o zamanlar Force India olan takımın kayyuma atanıp yeni yatırımcılar tarafından kurtarılmasında büyük bir rol oynamıştı.

Nihayetinde Lawrence Stroll, yaptığı yatırımlarla takıma büyük adımlar attırmayı başardı.

Geçen sene Perez, Mercedes ve Ferrari’de potansiyel boş koltuklar olmasına rağmen takımla 2022’ye kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı.

Tüm bunlara rağmen Stroll, Meksikalı sürücünün yerine Sebastian Vettel’i getirip getirmemeyi değerlendiriyor. Böylece Perez’in sözleşmesinde, takımın kendisini göndermeye izin veren bir madde olduğu anlaşılıyor.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer henüz bir kararın alınmadığını belirtirken, Vettel de takımla sadece bazı konuşmalar yaptıklarını söylemişti.

Perez’in takımın kurtarılmasındaki rolü ve takıma olan bağlılığının, koltuğunu koruması konusunda Meksikalı sürücüye yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda Szafnauer, “Şu anda sözleşmesinin olmasının, onu tutmamızda kilit bir faktör olacağını düşünüyorum.”

“Ancak ne sorduğunuzu biliyorum ve Sergio bize sadık. Uzun bir süredir burada. Harika bir yarışçı, takımla iyi çalışıyor ve Lance ile de iyi çalışıyor, ona yardımcı oluyor. Yani tüm bu faktörlerin önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.