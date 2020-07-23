Racing Point, Vettel kararında Perez’in bağlılığını görmezden gelmeyecek
Sergio Perez’in Racing Point’in hayatta kalmasına yardımcı olması ve takıma uzun süredir bağlı olması, gelecek sene takımda kalıp kalmamasında etkili olacak.
Meksikalı sürücü, o zamanlar Force India olan takımın kayyuma atanıp yeni yatırımcılar tarafından kurtarılmasında büyük bir rol oynamıştı.
Nihayetinde Lawrence Stroll, yaptığı yatırımlarla takıma büyük adımlar attırmayı başardı.
Geçen sene Perez, Mercedes ve Ferrari’de potansiyel boş koltuklar olmasına rağmen takımla 2022’ye kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı.
Tüm bunlara rağmen Stroll, Meksikalı sürücünün yerine Sebastian Vettel’i getirip getirmemeyi değerlendiriyor. Böylece Perez’in sözleşmesinde, takımın kendisini göndermeye izin veren bir madde olduğu anlaşılıyor.
Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer henüz bir kararın alınmadığını belirtirken, Vettel de takımla sadece bazı konuşmalar yaptıklarını söylemişti.
Perez’in takımın kurtarılmasındaki rolü ve takıma olan bağlılığının, koltuğunu koruması konusunda Meksikalı sürücüye yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda Szafnauer, “Şu anda sözleşmesinin olmasının, onu tutmamızda kilit bir faktör olacağını düşünüyorum.”
“Ancak ne sorduğunuzu biliyorum ve Sergio bize sadık. Uzun bir süredir burada. Harika bir yarışçı, takımla iyi çalışıyor ve Lance ile de iyi çalışıyor, ona yardımcı oluyor. Yani tüm bu faktörlerin önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.
Perez, Vettel’in takıma katılması durumunda Stroll yerine kendisinin ayrılacağının farkında olduğunu belirtti.
Stroll geçen sene takımda zorluklar yaşasa da geçen hafta üçüncü başladığı Macaristan’da dördüncü olarak etkileyici bir performans göstermişti.
Sıralama turlarının Kanadalı sürücü için zayıf bir nokta olduğu düşünüldüğünde, Szafnauer genç sürücünün performansının kendisine olan güveni için önemli olduğunu söyledi.
Szafnauer, “Bu tam da Lance’ın ihtiyacı olan şeydi. Bu, kendisine olan güvenini arttıracak. Onun hızlı ve yetenekli olduğunu her zaman biliyorduk, ancak bunu baskı altındayken yaptığında, kafasında bunu yapabileceğini biliyor.”
“Bunu öylesine söylemiyorum. Harika bir iş yaptı, iyi turlar attı ve iyi şeyler öğrendi.”
“Yeni bir takıma katıldığınızda öğrenecek çok şey olur. Buna araç, mühendislerin çalışma şekli, veri paylaşımı şekli, lastiklere karşı davranışımız da buna dahil.”
“Bu, çıkış turunuzda ne yapacağınızı, performans mühendisinizle nasıl çalışacağınızı bilmekle ilgili ve tüm bu şeyler tek bir gecede öğrenilmiyor.”
“Bu, tecrübe gerektiriyor ve Lance tüm bu şeyleri öğrendi. Ayrıca lastikleri nasıl kullanacağımızı, aracı lastik için nasıl ayarlayacağımızı ve Lance’a tüm bu konularda yardımcı olabilmek için çok zaman harcadık.”
“Çok hızlı şekilde öğrendi. Ve gördüğünüz gibi, performansı da bunu takip etti. Ondan daha da fazlası gelecek.” şeklinde konuştu.
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|Editör
|Jonathan Noble