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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Vettel iddialarını bir kez daha yalanladı

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Racing Point, Vettel iddialarını bir kez daha yalanladı
Ekleyen:
, Editör
14 Haz 2020 06:58

Racing Point F1 takımının patronu Otmar Szafnauer, Sebastian Vettel'le herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.

Son haftalarda Sebastian Vettel'in Racing Point/Aston Martin'e geçebileceği yönünde iddialar bulunuyor.

Son olarak Giedo van der Garde de Vettel'in buraya geçerek kendi etrafında bir takım inşa edebileceğini söylemişti.

Ancak Racing Point patronu Otmar Szafnauer, bu iddiaların gerçek olmadığını ve Vettel'le hiçbir görüşme yapmadıklarını söyledi.

"Seb adına konuşamam ama hepimiz ne kadar iyi bir iş yaptığını biliyoruz. Başlangıçta Toro Rosso'da harikaydı ve [Red Bull'da] dört dünya şampiyonluğu kazandı. Bazı harika yarışlar çıkardı ve bence 33 nispeten genç bir yaş ve önünde hâlâ iyi yıllar var. Ama bunu söylemek bana düşmez."

"Pilot kadromuzdan gerçekten memnunuz. Sözleşmeleri devam ediyor ve birlikte çok iyi çalışıyorlar. Pazar günü en iyilerden birisi olan Checo var. Çok hesaplı, çok zeki ve iyi bir pilot. Lastikleri çok iyi kullanıyor."

"Lance ise Sergio'dan çok daha genç ve çabuk öğreniyor. Çok hızlı. Harika startları var gerçekten çok iyi yarışıyor. Öğreniyor. Bence Lance, bir noktada Sergio'yu geçecek. Böylesine genç ve deneyimli bir kombinasyona sahip olmak bizim için mükemmel."

"Seb ve ben uzun zamandır arkadaşız. Formula 1 pilotu olmadan önce bile onu tanıyordum. Beni aramadı ve bu yüzden onunla konuşmadım." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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