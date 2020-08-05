"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"

Auto Bild, Sebastian Vettel'e yakın olan kaynaklarına dayandırdığı haberde, Sebastian Vettel'in Racing Point'ten resmi bir teklif aldığını ve tarafların anlaşmayı kabul etmeye hazırlandığını bildirdi.

Genel beklenti, Silverstone'da nihai kararın verilmesi yönündeydi, ancak Silverstone'daki ilk yarışta herhangi bir açıklama yapılmadı.

Vettel'in takıma katılması halinde ise, üç yıllık anlaşması bulunan Sergio Perez'in yerini alması bekleniyor ve Meksikalı pilotun geçen hafta yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sky Sports'tan Ted Kravitz'e göre Racing Point-Vettel anlaşmasının açıklanmasını engelleyen şey bu olabilir.

Kravitz, "Hafta sonunun başında, Vettel ve Racing Point arasındaki anlaşmanın gerçekleştiğine dair bir açıklama yapılacağı söylentisi vardı. Sonra aniden Sergio'nun COVID-19 testi pozitif çıktı ve herhangi bir doğrulama gelmeyeceği belli oldu. Bunu Sergio'ya yapamazlardı. Belki de anlaşma henüz tamamlanmamıştır." dedi.

Öte yandan Vettel, pazar günü Lawrence Stroll ile padokta karşılaştığında ikili dirseklerini birbirlerine dokundurarak selamlaştılar.

Vettel, pazar günü pistten takım patronu Otmar Szafnauer'in aracına binerek ayrıldı.

Vettel hakkında Salzbuger Nachrichten gazetesine konuşan Szafnauer, "Hiçbir şeyi reddetmiyorum." diyerek iddiaları yalanlamadı.