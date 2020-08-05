Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"

paylaşım
yorumlar
"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Ağu 2020 06:29

Son çıkan haberlere göre Racing Point, gelecek yıl için Sergio Perez'in yerine Sebastian Vettel'i geçirme kararı aldı ancak konuyla ilgili açıklama, Meksikalı pilota koronavirüs bulaştığı için ertelendi.

Auto Bild, Sebastian Vettel'e yakın olan kaynaklarına dayandırdığı haberde, Sebastian Vettel'in Racing Point'ten resmi bir teklif aldığını ve tarafların anlaşmayı kabul etmeye hazırlandığını bildirdi.

Genel beklenti, Silverstone'da nihai kararın verilmesi yönündeydi, ancak Silverstone'daki ilk yarışta herhangi bir açıklama yapılmadı.

Vettel'in takıma katılması halinde ise, üç yıllık anlaşması bulunan Sergio Perez'in yerini alması bekleniyor ve Meksikalı pilotun geçen hafta yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sky Sports'tan Ted Kravitz'e göre Racing Point-Vettel anlaşmasının açıklanmasını engelleyen şey bu olabilir.

Kravitz, "Hafta sonunun başında, Vettel ve Racing Point arasındaki anlaşmanın gerçekleştiğine dair bir açıklama yapılacağı söylentisi vardı. Sonra aniden Sergio'nun COVID-19 testi pozitif çıktı ve herhangi bir doğrulama gelmeyeceği belli oldu. Bunu Sergio'ya yapamazlardı. Belki de anlaşma henüz tamamlanmamıştır." dedi.

Öte yandan Vettel, pazar günü Lawrence Stroll ile padokta karşılaştığında ikili dirseklerini birbirlerine dokundurarak selamlaştılar.

Vettel, pazar günü pistten takım patronu Otmar Szafnauer'in aracına binerek ayrıldı.

Vettel hakkında Salzbuger Nachrichten gazetesine konuşan Szafnauer, "Hiçbir şeyi reddetmiyorum." diyerek iddiaları yalanlamadı.

 

Grosjean: "Haas stratejik açıdan doğru kararlar veriyor"

Önceki haber

Grosjean: "Haas stratejik açıdan doğru kararlar veriyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Иван Матушкин

Çok Okunanlar Bugün

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
39dk

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!

Briatore: "Renault, Enstone'daki şasi fabrikasını güçlendirmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Renault, Enstone'daki şasi fabrikasını güçlendirmeli"

Bottas, Britanya GP gibi puansız yarışlar geçirme lüksünün olmadığını söyledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Britanya GP gibi puansız yarışlar geçirme lüksünün olmadığını söyledi

Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"

Lehto: "Raikkonen zorlu başlangıca rağmen sezonu tamamlayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Lehto: "Raikkonen zorlu başlangıca rağmen sezonu tamamlayacak"

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"
World Superbike World Superbike / Son dakika

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"

Son Haberler

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"
F1 Formula 1 / Son dakika
39dk

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"

Grosjean: "Haas stratejik açıdan doğru kararlar veriyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Grosjean: "Haas stratejik açıdan doğru kararlar veriyor"

Lehto: "Raikkonen zorlu başlangıca rağmen sezonu tamamlayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Lehto: "Raikkonen zorlu başlangıca rağmen sezonu tamamlayacak"

Bottas, Britanya GP gibi puansız yarışlar geçirme lüksünün olmadığını söyledi
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Britanya GP gibi puansız yarışlar geçirme lüksünün olmadığını söyledi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"

39dk
2
Formula 1

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!

3
Formula 1

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"

4
Formula 1

Briatore: "Renault, Enstone'daki şasi fabrikasını güçlendirmeli"

5
Formula 1

F1, Imola’daki iki günlük hafta sonu formatını açıkladı

Son Videolar

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Son Haberler

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"
F1

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"

Grosjean: "Haas stratejik açıdan doğru kararlar veriyor"
F1

Grosjean: "Haas stratejik açıdan doğru kararlar veriyor"

Lehto: "Raikkonen zorlu başlangıca rağmen sezonu tamamlayacak"
F1

Lehto: "Raikkonen zorlu başlangıca rağmen sezonu tamamlayacak"

Bottas, Britanya GP gibi puansız yarışlar geçirme lüksünün olmadığını söyledi
F1

Bottas, Britanya GP gibi puansız yarışlar geçirme lüksünün olmadığını söyledi

Briatore: "Renault, Enstone'daki şasi fabrikasını güçlendirmeli"
F1

Briatore: "Renault, Enstone'daki şasi fabrikasını güçlendirmeli"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.