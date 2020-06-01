Racing Point, ters grid fikrinde Mercedes'in arkasında duruyor

Ters grid konsepti geçen hafta cuma günü takım patronları, FIA ve F1 arasında gerçekleşen toplantıda gündeme geldi.

Konseptin iki yarış gerçekleştirilmesi planlanan Avusturya ve Britanya'da 2. yarışlarda test edilmesi hedefleniyor ancak bu kural değişikliğinin olması için önce tüm takımlar tarafından, ardından FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Motorsport.com, 10 takımdan en az bir tanesinin bu fikre karşı olduğunu ve bu takımın Mercedes olduğunu öğrenmişti.

RaceFans'in haberine göre Racing Point de tıpkı Mercedes gibi bu karara karşı çıktı ve Alman üreticinin arkasında durdu.

Racing Point son yıllarda Mercedes'le olan ortaklığını genişlettiği için böyle bir hamle kimse için sürpriz olmayacak.

Mercedes ve Racing Point, teklifi tekrar gözden geçirmeyi kabul ettiler ve bu planı detaylıca inceleyecekler.

Bu hafta resmi bir oylama yapılacak ve eğer bu iki takım destek vermezse, ters grid fikri rafa kalkacak.