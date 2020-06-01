Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Racing Point, ters grid fikrinde Mercedes'in arkasında duruyor

paylaşım
yorumlar
Racing Point, ters grid fikrinde Mercedes'in arkasında duruyor
Ekleyen:
, Editör
1 Haz 2020 16:00

Mercedes'in ardından Racing Point de gelecek yıl ters grid fikrine karşı çıkacak gibi görünüyor.

Ters grid konsepti geçen hafta cuma günü takım patronları, FIA ve F1 arasında gerçekleşen toplantıda gündeme geldi.

Konseptin iki yarış gerçekleştirilmesi planlanan Avusturya ve Britanya'da 2. yarışlarda test edilmesi hedefleniyor ancak bu kural değişikliğinin olması için önce tüm takımlar tarafından, ardından FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Motorsport.com, 10 takımdan en az bir tanesinin bu fikre karşı olduğunu ve bu takımın Mercedes olduğunu öğrenmişti.

RaceFans'in haberine göre Racing Point de tıpkı Mercedes gibi bu karara karşı çıktı ve Alman üreticinin arkasında durdu.

Racing Point son yıllarda Mercedes'le olan ortaklığını genişlettiği için böyle bir hamle kimse için sürpriz olmayacak.

Mercedes ve Racing Point, teklifi tekrar gözden geçirmeyi kabul ettiler ve bu planı detaylıca inceleyecekler.

Bu hafta resmi bir oylama yapılacak ve eğer bu iki takım destek vermezse, ters grid fikri rafa kalkacak.

Sonraki haber
F1 çalışanları, fabrikaların açılması ile beraber yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı

Önceki haber

F1 çalışanları, fabrikaların açılması ile beraber yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Mercedes'in arka planda çok fazla şey oluyor"

2
Formula 1

F1 çalışanları, fabrikaların açılması ile beraber yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı

1s
3
Formula 1

Wolff: "Bir sorun varsa insanları suçlamak yerine sorunun kendisine odaklanmak gerekiyor"

4
Formula 1

Turrini'ye göre Schumacher 2021'de Raikkonen'in yerini alabilir

5
Formula 1

Williams, 28 milyon pound kredi çekti

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Racing Point, ters grid fikrinde Mercedes'in arkasında duruyor
F1

Racing Point, ters grid fikrinde Mercedes'in arkasında duruyor

F1 çalışanları, fabrikaların açılması ile beraber yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı
F1

F1 çalışanları, fabrikaların açılması ile beraber yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı

Mugello, ikinci İtalya GP'ye ev sahipliği yapabilir
F1

Mugello, ikinci İtalya GP'ye ev sahipliği yapabilir

Marko: "Mercedes'in arka planda çok fazla şey oluyor"
F1

Marko: "Mercedes'in arka planda çok fazla şey oluyor"

Abiteboul: "2021'de ilk kez rekabetçi bir bütçeye sahip olacağız"
F1

Abiteboul: "2021'de ilk kez rekabetçi bir bütçeye sahip olacağız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.