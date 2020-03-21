Racing Point, takımlar arasındaki bilgi transferini eleştirdi

Racing Point, sezon öncesi testlerde aracının geçen seneki Mercedes aracına çok benzemesi sebebiyle birçok eleştiri almış ve ‘Pembe Mercedes’ lakabını almıştı.

Racing Point teknik direktörü Andrew Green, “Birilerinin kuralları aşmaya çalışması hoşuma gitmiyor.” dedi. RP20 ile bir ‘Mercedes kopyası’ hazırlayan takımın teknik direktörünün bunu söylemesi biraz şaşırtıcı gelebilir.

Ancak Green’in bahsettiği şey, büyük ve küçük takımlar arasındaki bilgi transferi.

Green, “Bu olabilir ve zaten oluyor. Ancak bu, birkaç sene önce Abu Dhabi’de bazı çalışanlar bir takımdan diğerine geçtiğinde aşırı bir hale geldi. Büyük bir takımdan küçük bir takıma, sonra da yine büyük takıma geçtiler. Bu bizi rahatsız ediyor.” dedi.

Green, Haas’ı mı kastediyor?

Green herhangi bir isim vermedi. Ancak Haas, kurallardaki gri alanları kullanıp teknik anlamda Ferrari ile yakın bir ilişki kurduğu için birçok kez eleştirildi.

Ancak Green, bilgi transferi kurallarının ihlali konusunda henüz hiçbir takımın ceza almadığını söyledi.

“Bunu FIA ile birçok kez tartıştık, ancak hiçbir net cevap alamadık.”

Herhangi bir protesto ihtimali olup olmadığı sorulduğunda Green, “Zaten her şeyi denedik.”

“Ancak biz böyle bir şey yapmayı asla düşünmeyeceğiz.” dedi.

Racing Point’in yaptığı şey ise, kurallar dahilinde izin verilen parçaları Mercedes’ten satın almak.

Green ayrıca, takımlar arasındaki teknik ortaklık yaklaşımını savundu.

“Bu, bazı donanım parçaları alıyorsanız kesinlikle mantıklı. Ancak bunun miktarı kısıtlı.”

“Burada tam bir araçtan bahsetmiyoruz, ancak Mercedes’ten normalde aldığımız parçalardan biraz daha fazlasını alıyoruz. Bunları alıyoruz ve kendi lehimize kullanmaya çalışıyoruz.”

Alakalı video