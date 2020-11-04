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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Stroll'ün özgüvenini tekrar kazanması için çalışıyor

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Racing Point, Stroll'ün özgüvenini tekrar kazanması için çalışıyor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Racing Point teknik patronu Andrew Green, Lance Stroll'ün özgüven problemi yaşadığını ve kalan yarışlarda bunu çözmek için Kanadalı pilota destek vereceklerini söyledi.

Kanadalı pilot bu sezonki ilk sekiz yarışta 57 puan toplamayı başardı ve bu rakam, 2019'da topladığının neredeyse üç katıydı.

Monza'daki üçüncülükten sonra genel klasmanda Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Max Verstappen'in gerisinde dördüncü sırada yer alan genç sürücü, o yarıştan bu yana tek bir puan dahi alamadı.

Mugello, Sochi ve Portimao'da finiş göremeyen Stroll, Nurburgring'de yarışamadı ve geçen hafta sonu Esteban Ocon ile temas yaşayınca hafta sonunu puansız kapattı.

Stroll şimdi şampiyonada 11. sırada yer alıyor ve takımın teknik direktörü Andrew Green, genç sürücünün özgüvenini tekrar kazanması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Green, "Doğrusu, kendini iyi hissetmiyor. Monza'da olduğu yerle bugün olduğu yer arasında, güven anlamında açık bir fark görüyoruz. Bu güveni tekrar kazanabilmesi için önümüzdeki hafta çok çalışmalıyız."

"Virüse yakalandı ve bunu gerçekten fark etmedik. Elbette bu hastalıktan sonra, normale dönüşünün biraz zaman alabileceğini duymuştuk ve bence gerçekten zaman aldı. Şimdi güvenini yeniden kazanmalı ve kendisine inanmaya başlamalı. Sonra sezonun ilk yarısında sahip olduğumuz Lance'i geri almalıyız."

“Virüsten önce Mugello'da kaza yaptı. Orada ağır bir fiziksel ve zihinsel darbe aldığı açık. Mugello oldukça kötü bir kazaydı. Bunun güvenini zedelediğini düşünüyorum. "

“Sadece tekrar bazı iyi yarışlar yapması gerekiyor. Biz de onu bu konuda desteklemeliyiz, bunu yapabiliriz. Bunun için gerekli araçlara ve insanlara sahibiz. Destek ve bazı cesaret verici sözlerle bunun bir kısmını çözebiliriz."

"Yaşadığı şeylerin çoğu özgüven eksikliğiyle ilgili. Gerekli dersleri çıkardı." dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll
Takımlar Racing Point

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