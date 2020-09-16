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Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Stroll'ün F1 kontratında bir çıkış maddesi yoktu"

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Racing Point: "Stroll'ün F1 kontratında bir çıkış maddesi yoktu"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Racing Point, Sebastian Vettel'in sürücü marketinde bulunduğu durumda bile, Lance Stroll'ün Formula 1 takımı koltuğunun hiçbir zaman risk altında olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz perşembe günü yapılan açıklamada 2021'de yoluna Aston Martin olarak devam edecek olan Silverstone merkezli takımın Perez ile yollarını ayırdıktan sonra Vettel ile anlaştığı duyurulmuştu.

Karar, Perez'in gönderilmesi hakkında aylardır çıkan spekülasyonlar sonrasında alındı. Çıkan bazı dedikodularda ise performansının bekleneni verememesi durumda, Perez'in takım arkadaşı Stroll'ün takımdan gönderileceği söylenmekteydi. 

Ancak takım patronu Otmar Szafnauer, Cuma günü Mugello'da yaptığı açıklamalarda Stroll'ün aile bağının, babası Lawrence'ın takım sahibi olmasının ve kontratındaki maddelerin, Kanadalı pilotun takımdan gönderilmesine izin vermediğini söyledi.

"Lance, birkaç yıldır bizim takımımızda." diyen Szafnauer şöyle devam etti: "O, 21 yaşındaki genç bir adam. Ve evet, babası da takımın sahibi."

"Sebastian müsait olduğunda bir sürücü değişikliğine bakarken, bu ismin Checo olması gerekiyordu. Onun kontratında bir takım opsiyonlar vardı, ve bunlar Lance için geçerli değildi."

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Szafnauer, Racing Point'in Perez ile yolları ayırmasının, Meksikalı pilotun getirdiği bir takım fırsatı kaybetmesi anlamına geldiğini, ancak Vettel'in başarısının ve deneyimin, takımın uzun vadedeki başarısı için daha iyi olduğunu söyledi.

Szafnauer, "Checo takımı çok iyi biliyor. O, çok fazla deneyime sahip. O, yarışlarda çok azimli bir pilot. Sıralamalarda çok iyi, nadiren hata yapıyor ve hep puan kazanıyor."

"Podyum kokusu aldığında, genelde podyuma çıkıyor. Bu yüzden evet, büyük bir değer kaybediyoruz. Ve aynı zamanda Checo'ya geleceğinde büyük bir şans diliyorum, kendisi Formula 1'de olmayı hak ediyor."

"Umarım seneye kendine bir koltuk bulabilir ve ona karşı mücadele edebiliriz." dedi.

Szafnauer, gelecekte Aston Martin olarak yoluna devam etmeye hazırlanan Racing Point'in, Vettel gibi birine yatırım yaparak takımın gelişen rekabetçi yapısını kanıtladığını söyledi.

"Aston Martin'in işin içine girmesi ve takımın finansal destek almasıyla beraber, Silverstone'da inşa edilen yeni bir fabrikaya sahibiz, takımı geliştirmeye devam ediyoruz, personel sayısını %20 oranında artıracağız."

"Bizi daha çok hızlandıracak olan altyapıya da güveniyoruz. Ve buna ek olarak, Sebastian gibi bir sürücüyü, dört kez dünya şampiyonu olmuş ve 53 yarış kazanmış bir sürücünün deneyimini getirmek, bizim için sadece faydalı olabilir."

"O, bizim gelecekte atmamız gereken bir sonraki adımı atmamıza yardımcı olacak, bu da istikrarlı bir şekilde yarışlarda ilk üç veya dört takım içerinde olmak olacaktır."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

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