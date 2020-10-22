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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Stroll'ün COVID olayı sebebiyle FIA’dan uyarı alacak

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Racing Point, Stroll'ün COVID olayı sebebiyle FIA’dan uyarı alacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Racing Point Formula 1 takımı, Lance Stroll’ün virüs testinin pozitif çıkmasının ardından FIA COVID-19 temsilcisinden bir uyarı alacak.

Takım, Stroll’ün test sonucu hemen bildirmeyerek, sezon öncesinde oluşturulan COVID-19 davranış kuralları protokollerine uymamış sayıldı.

Bu uyarı, iki Avusturya yarışı arasında Monaco’ya dönen Charles Leclerc’e ve padokta Red Bull yöneticileri Christian Horner ve Helmut Marko ile konuşurken kendi grubunun dışına çıkan Sebastian Vettel’e de verilmişti.

Stroll, pazar günü özel jetiyle İsviçre’deki evine döndükten sonra test yaptırmış ve pozitif sonuç almıştı. FIA’nın pozitif sonucu bu haftaya kadar bilmediği anlaşıldı.

Davranış kuralları, takımların ve yarışlara katılan diğer kişilerin pozitif çıkan testleri bildirmek zorunda olduğunu açıkça belirtiyor.

Kurallarda, “COVID-19 temsilcimiz, kapsam içerisindeki etkinlik sırasında veya etkinliğin sonrasındaki 14 gün içerisinde herhangi bir koşul ortaya çıkarsa, (onaylı test sağlayıcısının sizinle ilgili bir açıklaması veya sizin geçerli paydaşa yapılmış rapor gibi) kapsam içerisindeki etkinliklere katılamayacağınızı gösterir.” ifadeleri kullanılıyor.

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Bu hafta sonu bu kurallarda yapılan bir değişiklikle beraber tüm katılımcılar artık piste girdikten sonraki 24 saat içerisinde bir COVID testi yaptırmak zorunda.

Daha öncesinde, etkinlikten önceki salı günü yapılan bir test, katılımcıya beş günlük bir aralık veriyordu. Yani pazar gününe kadar başka bir teste girmek zorunda değillerdi.

Ek ifadelerde, testlerin “en erken şekilde ve pistteki yüksek yoğunluklu alanlara girdikten sonra 24 saat geçmeden” yapılması gerektiği belirtildi.

Stroll olayının COVID protokollerine dikkat çekmesinden önce de FIA’nın bu değişikliği planladığı anlaşıldı.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, “FIA’nın, padoğa girdikten sonraki 24 saat içerisinde başka bir test yapmamızı söylemesinin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bunu yapacağız.” dedi.

Kural ayrıca, Portekiz’de yeniden getirilen Paddock Club’a katılan herhangi bir takım çalışanının padoğa kendi başına dönememesini sağlayacak şekilde düzenlendi. Bu, takımların VIP konukları ağırlamak için özel pazarlama ve misafir personeli getirmesi gerektiği anlamına geliyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

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