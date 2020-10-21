Racing Point, Stroll’ün COVID-19 test sürecini açıkladı

Stroll, Sochi yarışından sonra iyi hissetmemesinin ardından Almanya’da karın ağrısı yaşamasıyla beraber Nürburgring yarışını kaçırmıştı.

Yarış hafta sonundan önceki salı günkü COVID-19 testi negatif çıkan Stroll’e, İsviçre’deki evine pazar günü döndükten sonra yapılan test pozitif çıktı.

Kanadalı sürücü, çarşamba günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada testinin pozitif çıktığını ancak sonraki testlerin negatif sonuç verdiğini ve Portimao’da yarışacağını belirtti.

Bu olaylar, takımın semptomlara nasıl tepki verdiği ve neden Eifel GP hafta sonunda daha erken şekilde test edilmediği konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Ancak takımın, FIA’nın protokollerine uyduğu ve tıbbi tavsiyelere bağlı kaldığı anlaşıldı.

Takım patronu Otmar Szafnauer, bugün yaptığı bir açıklamayla süreci açıkladı.

Szafnauer, “Lance’ın sosyal medyada bu sabah belirttiği gibi Racing Point, 11 Ekim Pazar günü COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğrulayabilir.”

“Lance, tekrarlayan karın ağrısının etkisiyle sürüş yapamadığı için 10 Ekim Cumartesi günü takım grubundan ayrıldı.”

“Lance, ilk olarak karın ağrısını Rusya Grand Prix’si haftasında bildirdi ve sonrasında yaptırdığı birkaç COVID-19 testinde negatif sonuç aldı. Testler, FIA ve Racing Point’in kendi protokollerine uygun şekilde yapıldı.”

“Lance ayrıca Almanya’ya gelmeden önce Eifel Grand Prix’si için yapılan etkinlik öncesi resmi testte de negatif sonuç aldı. Karın ağrısı cumartesi günü yine başladı ve bu da Lance’ın yarıştan çekilmesine ve padoktan uzakta, motorhome’unda kalmaya zorladı.”

“Semptomlarının COVID-19 gösterdiğine inanmayan ve bir testin gerekli olduğunu düşünmeyen bir doktora danıştı. Bu klinik değerlendirmeye göre, o sıralarda FIA’yı hastalığın doğası konusunda bilgilendirme gerekliliği yoktu.”

“Lance sonrasında Pazar sabahı özel bir uçakla İsviçre’ye gitti. Racing Point’in gelişmiş test protokolüne uygun olarak, tüm takım çalışanlarının yarıştan döndüklerinde test edildiği gibi Lance da evde COVID-19 testi yaptırdı ve ertesi gün sonucu pozitif çıktı.”

“Yerel kurallara uygun olarak, test tarihinden itibaren 10 gün boyunca karantinada kalmaya devam etti. Bu hafta pazartesi günü yaptırdığı test negatif çıktı ve Portekiz Grand Prix’sine gidecek.”

“Racing Point takımının Eifel Grand Prix’sine katılan tüm üyeleri, özel bir çarter seferi ile İngiltere’ye döndü ve döndüklerinde yaptırdıkları test ve Portekiz Grand Prix’si öncesi yapılan testlerde hepsinin sonucu negatif çıktı.” ifadelerini kullandı.