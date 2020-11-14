Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"

Kanadalı sürücü, ıslak zeminde Red Bull'dan Max Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez'i yenerek dramatik bir pole pozisyonu almayı başardı.

Szafnauer, Stroll'ün son bölümün son dakikalarında geçiş lastiklerine geçme kararının pole pozisyonunda kilit rol oynadığını düşünüyor.

Perez kısa bir süre boyunca pole pozisyonunu alacak gibi görünüyordu ancak Stroll harika bir son turla pole pozisyonunu kazandı.

Stroll'ün başarısı hakkında konuşan Szafnauer, "Harika, bunu hak etti. Bu yılın ortasında oldukça şanssız olduğunu söyleyebiliriz."

"Ama elde ettiği bu şeyin bir şans olduğunu sanmıyorum. Bu fırsatın gerçekten iyi şekilde değerlendirildiğini düşünüyorum. Geldi ve üçüncü bölümün sonuna doğru geçiş lastiklerine geçmek istediğini söyledi."

"Demek istediğim şey, üçüncü bölümün başında bunu söylemiş olduğu. Yani 'Henüz tam olarak öyle değil, ama sonunda bu lastiklere geçmemiz gerekecek' dedi. Son bölümde içeri girdi ve geçiş lastiklerini taktı. Kesinlikle haklıydı ve lastiği çalıştırmayı başardı. Sonunda pole pozisyonunu hak etti."

"İkisi de kesinlikle harika bir iş çıkardı. Bu şartlar, şimdiye kadar gördüğüm en zor şartlardı. Üzerinde su olmasa bile oldukça kayan yeniden asfaltlanmış bir pist vardı. Sonra yağmur ve düşük sıcaklıklar da buna eklenince, bu buz üstünde sürmek gibiydi ve her ikisi de harika bir iş çıkardı."

"Demeye çalıştığım, çok sakinlerdi. Lance özellikle çok sakindi, pit duvarıyla çok iyi iletişim kurdu. Bize koşulların nasıl olduğunu anlattı. Gerçekten iyiydi." dedi.

Szafnauer, ekibin de doğru kararlar aldığına vurgu yapıyor.

"Yapmanız gereken şey, pistin ne zaman en hızlı durumda olacağını tahmin etmek ve buna göre hareket etmekti."

"Yani o an geldiğinde, doğru lastiklerle pistte olduğumuzdan emin olmalıydık. Doğrusu bugün iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Pilotlarımızın ne zaman piste çıkıp, ne zaman çıkmaması gerektiği konusundaki seçimleri doğru şekilde yaptık."