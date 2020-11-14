Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Yarış:
14 Saat
:
34 Dakika
:
11 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Racing Point Formula 1 takım patronu Otmar Szafnauer, Lance Stroll'ün Türkiye'deki sürpriz pole pozisyonunun sadece şansla ilgili olmadığını söyledi.

Kanadalı sürücü, ıslak zeminde Red Bull'dan Max Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez'i yenerek dramatik bir pole pozisyonu almayı başardı.

Szafnauer, Stroll'ün son bölümün son dakikalarında geçiş lastiklerine geçme kararının pole pozisyonunda kilit rol oynadığını düşünüyor.

Perez kısa bir süre boyunca pole pozisyonunu alacak gibi görünüyordu ancak Stroll harika bir son turla pole pozisyonunu kazandı.

Stroll'ün başarısı hakkında konuşan Szafnauer, "Harika, bunu hak etti. Bu yılın ortasında oldukça şanssız olduğunu söyleyebiliriz."

"Ama elde ettiği bu şeyin bir şans olduğunu sanmıyorum. Bu fırsatın gerçekten iyi şekilde değerlendirildiğini düşünüyorum. Geldi ve üçüncü bölümün sonuna doğru geçiş lastiklerine geçmek istediğini söyledi."

"Demek istediğim şey, üçüncü bölümün başında bunu söylemiş olduğu. Yani 'Henüz tam olarak öyle değil, ama sonunda bu lastiklere geçmemiz gerekecek' dedi. Son bölümde içeri girdi ve geçiş lastiklerini taktı. Kesinlikle haklıydı ve lastiği çalıştırmayı başardı. Sonunda pole pozisyonunu hak etti."

"İkisi de kesinlikle harika bir iş çıkardı. Bu şartlar, şimdiye kadar gördüğüm en zor şartlardı. Üzerinde su olmasa bile oldukça kayan yeniden asfaltlanmış bir pist vardı. Sonra yağmur ve düşük sıcaklıklar da buna eklenince, bu buz üstünde sürmek gibiydi ve her ikisi de harika bir iş çıkardı."

"Demeye çalıştığım, çok sakinlerdi. Lance özellikle çok sakindi, pit duvarıyla çok iyi iletişim kurdu. Bize koşulların nasıl olduğunu anlattı. Gerçekten iyiydi." dedi.

Szafnauer, ekibin de doğru kararlar aldığına vurgu yapıyor.

"Yapmanız gereken şey, pistin  ne zaman en hızlı durumda olacağını tahmin etmek ve buna göre hareket etmekti."

"Yani o an geldiğinde, doğru lastiklerle pistte olduğumuzdan emin olmalıydık. Doğrusu bugün iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Pilotlarımızın ne zaman piste çıkıp, ne zaman çıkmaması gerektiği konusundaki seçimleri doğru şekilde yaptık."

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi

Önceki haber

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi

Sonraki haber

Magnussen, sarı bayrak altında tur zamanı geliştirilmesini eleştirdi

Magnussen, sarı bayrak altında tur zamanı geliştirilmesini eleştirdi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Lance Stroll
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

Son Haberler

Magnussen, sarı bayrak altında tur zamanı geliştirilmesini eleştirdi
F1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen, sarı bayrak altında tur zamanı geliştirilmesini eleştirdi

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"
Haber video
F1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi
F1 Formula 1 / İstatistikler

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"
F1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

2s
2
Formula 1

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

2s
3
Formula 1

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

5s
4
Formula 1

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"

1s
5
Formula 1

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

1g

Son Haberler

Magnussen, sarı bayrak altında tur zamanı geliştirilmesini eleştirdi
F1

Magnussen, sarı bayrak altında tur zamanı geliştirilmesini eleştirdi

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"
F1

Racing Point: "Stroll pole pozisyonunu şansa kazanmadı"

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi
F1

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"
F1

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"
F1

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"

Son Videolar

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1s

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
3s

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.