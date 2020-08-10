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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Sergio Perez'in İspanya'da yarışacağından %99 emin

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Racing Point, Sergio Perez'in İspanya'da yarışacağından %99 emin
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Ağu 2020 12:53

Racing Point, Sergio Perez'in bu hafta sonu yapılacak İspanya yarışında yarışacağından %99 emin görünse de, Nico Hulkenberg yine hazır bekleyecek.

Perez, Britanya Grand Prix'sinden kısa bir süre önce COVID-19 testine girdi ve testin pozitif çıkmasının ardından Silverstone'daki her iki yarışı da kaçırdı.

Meksikalı pilot, İngiltere'deki zorunlu karantina dönemini noktaladı ancak geçen haftaki 70. Yıl Dönümü GP öncesinde yapılan COVID-19 testi yine pozitif çıktı.

Racing Point sürücüsü Perez'in önümüzdeki günlerde yeni bir COVID-19 testine gireceği biliniyor ve bunun negatif çıkması bekleniyor. Bu da ona Barcelona'da geri dönme fırsatı verecek.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, "Vücudundaki virüs miktarı testten teste önemli ölçüde düşüyor gibi görünüyor."

"Cumartesi günü yine test yaptı. Ya bunda ya da önümüzdeki hafta başında yeni bir teste tabi tutulduğunda, testlerin negatif olacağını tahmin ediyorum."

"Bence Barcelona'ya gittiğimizde, araca geri dönecek. Ama şu anda geleceği tahmin etmeye çalışıyorum. Eğer tahminim gerçekleşmezse, o zaman beni eleştirmeyin çünkü geleceği göremem."

"Ama sadece virüsün vücut sistemini terk etme oranına bakarak, eğer doğrusal şekilde ilerlerse, Barcelona'da iyi olacaktır." dedi.

Perez, Silverstone'daki yarıştan kısa bir süre önce Nico Hulkenberg'le değiştirildi ve Alman pilot, geçen yılki Abu Dhabi yarışından bu yana ilk F1 yarışına çıktı.

Hulkenberg'in İspanya için beklemede olup olmayacağı sorulduğunda, Szafnauer şunları söyledi: "Eğer [Perez] araçta olamazsa Nico olacak."

"Nico'nun her iki Silverstone yarışında araçta olacağından %99 emindim ve şimdi Checo'nun İspanya için direksiyona geçeceğinden %99 eminim."

Hulkenberg, yarıştan sonra "Dürüst olmak gerekirse henüz tam resmi bilmiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla şey öğreneceğimizi düşünüyorum ve hafta sonuna yaklaştıkça durum netleşecek.

"Sanırım [Sergio'nun] yarışamama ihtimaline karşı hazır olacağım. Yeniden onun yerine geçebilirim. Perşembe günü yine biraz geç bir karar alınacağını düşünüyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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