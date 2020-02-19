Racing Point'in 2020 aracı ortaya çıktı

Silverstone merkezli ekip, Avusturya'da 2020 Formula 1 aracının renk düzenini tanıtmıştı ancak nihai RP20 aracının Barcelona testinde ortaya çıkması bekleniyordu.

Bugün ilk kez RP20'yi piste çıkaran İngiliz ekip, yeni aracını da tanıtmış oldu.

Araç başta ön kanat, burun ve sidepodlar olmak üzere pek çok yönden geçen yılki Mercedes'e oldukça benziyor.

Takım 2020 yılında Sergio Perez ve Lance Stroll ile yarışacak.