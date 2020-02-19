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Formula 1 / Son dakika

Racing Point'in 2020 aracı ortaya çıktı

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Racing Point'in 2020 aracı ortaya çıktı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Şub 2020 09:36

Racing Point, 2020 aracını gerçek anlamda ilk kez Barcelona testlerinde ortaya çıkardı.

Silverstone merkezli ekip, Avusturya'da 2020 Formula 1 aracının renk düzenini tanıtmıştı ancak nihai RP20 aracının Barcelona testinde ortaya çıkması bekleniyordu.

Bugün ilk kez RP20'yi piste çıkaran İngiliz ekip, yeni aracını da tanıtmış oldu.

Araç başta ön kanat, burun ve sidepodlar olmak üzere pek çok yönden geçen yılki Mercedes'e oldukça benziyor.

Takım 2020 yılında Sergio Perez ve Lance Stroll ile yarışacak.

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Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20
1/4

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20
2/4

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20
3/4

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20
4/4

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

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