Racing Point: "Rakiplerimiz bizim hakkımızda konuşuyorsa bu iyi bir şey!"

Racing Point, bu yılki RP20 aracını Mercedes'in geçen yılki W10 aracından esinlenerek tasarlamıştı.

Hatta Racing Point, artan işbirliği kapsamında Mercedes'in rüzgar tünelini kullanıyor ve rüzgar tünelinin Mercedes konseptine göre ayarlanması, İngiliz ekibin işini daha kolay hale getiriyor.

İki araç arasındaki benzerlik tartışmalara neden olurken, başta Renault olmak üzere bazı ekipler bu ortaklığın yasal olup olmadığını sorguluyor.

Ancak Racing Point'in teknik patronu Andy Green durumdan memnun.

Green, "Bizimle ilgili ne tür iddialarda bulunduklarını bilmiyorum. Yaptığımız şey kurallara tam olarak uyuyor. Diğer takımlar herhangi bir nedenden ötürü bizim seçtiğimiz yolu takip etmiyorsa, bu onların tercihidir. Bizimle aynı şeyi yapma fırsatları var. Neden bunu yapmadılar, bilmiyorum."

"Uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyoruz, ama hiçbir zaman yeterli bütçemiz yoktu. Bu yüzden şimdi tamamen mantıklı bir karar verdik. İnsanların bizim hakkımızda söyledikleri hoşuma gidiyor. Bizden şikayet ediyorlarsa, bu iyi bir araç yaptığımızın kesin bir işaretidir. Memnunum. En geride kalsaydık o zaman hiç kimse bizi düşünmezdi." "Aracın hızını arttırmak için ne yapılması gerektiğini biliyoruz. 2021 aracını geliştirirken tüm bu bilgi ve yaklaşımları kullanıyoruz. Kurallar gelecek yıl sadece önemli ölçüde değişmekle kalmayacak, aynı zamanda mühendislerin özgürlüğü de büyük oranda azalacak. Bu da manevra alanını azaltan bir durum." dedi. Green, testlerin gidişatından memnun olduklarını yineledi.

"Testler geride kaldı ancak henüz ilk haftalardayız. Ayarların çeşitli versiyonlarını kontrol etmeye devam ediyoruz, çünkü bu araç daha önce sahip olduğumuz araçtan çok farklı. Çalışmanın biraz zaman alacağı gerçeğine karşı hazırlıklıyız. Şimdiye kadar bu çalışmaların yaklaşık yarısını yaptık ve Melbourne'de bizi bekleyen şey oldukça ilginç olacak."