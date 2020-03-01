Racing Point: "Rakiplerimiz bizim hakkımızda konuşuyorsa bu iyi bir şey!"
Racing Point'ten Andy Green, rakip takımların kendileri hakkında yaptığı açıklamalardan memnun görünüyor.
Racing Point, bu yılki RP20 aracını Mercedes'in geçen yılki W10 aracından esinlenerek tasarlamıştı.
Hatta Racing Point, artan işbirliği kapsamında Mercedes'in rüzgar tünelini kullanıyor ve rüzgar tünelinin Mercedes konseptine göre ayarlanması, İngiliz ekibin işini daha kolay hale getiriyor.
İki araç arasındaki benzerlik tartışmalara neden olurken, başta Renault olmak üzere bazı ekipler bu ortaklığın yasal olup olmadığını sorguluyor.
Ancak Racing Point'in teknik patronu Andy Green durumdan memnun.
Green, "Bizimle ilgili ne tür iddialarda bulunduklarını bilmiyorum. Yaptığımız şey kurallara tam olarak uyuyor. Diğer takımlar herhangi bir nedenden ötürü bizim seçtiğimiz yolu takip etmiyorsa, bu onların tercihidir. Bizimle aynı şeyi yapma fırsatları var. Neden bunu yapmadılar, bilmiyorum."
"Uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyoruz, ama hiçbir zaman yeterli bütçemiz yoktu. Bu yüzden şimdi tamamen mantıklı bir karar verdik. İnsanların bizim hakkımızda söyledikleri hoşuma gidiyor. Bizden şikayet ediyorlarsa, bu iyi bir araç yaptığımızın kesin bir işaretidir. Memnunum. En geride kalsaydık o zaman hiç kimse bizi düşünmezdi."
"Aracın hızını arttırmak için ne yapılması gerektiğini biliyoruz. 2021 aracını geliştirirken tüm bu bilgi ve yaklaşımları kullanıyoruz. Kurallar gelecek yıl sadece önemli ölçüde değişmekle kalmayacak, aynı zamanda mühendislerin özgürlüğü de büyük oranda azalacak. Bu da manevra alanını azaltan bir durum." dedi.
Green, testlerin gidişatından memnun olduklarını yineledi.
"Testler geride kaldı ancak henüz ilk haftalardayız. Ayarların çeşitli versiyonlarını kontrol etmeye devam ediyoruz, çünkü bu araç daha önce sahip olduğumuz araçtan çok farklı. Çalışmanın biraz zaman alacağı gerçeğine karşı hazırlıklıyız. Şimdiye kadar bu çalışmaların yaklaşık yarısını yaptık ve Melbourne'de bizi bekleyen şey oldukça ilginç olacak."
"Farklı pist özelliklerini dikkate alarak aracın nasıl ayarlanacağını anlamaya çalışıyoruz, aynı zamanda test koşulları tamamen normal olmasa bile, özellikle Barselona için dengeyi en iyi hale getirmek için çabalıyoruz."
"Ancak her şey yolunda gidiyor ve RP20, ayarların değiştirilmesine yeterli tepkiyi veriyor. Bana göre sürücülerimiz zaten iyi hissediyor, yeterli güvenleri var ve tam güçle saldırmak önemli olacak. Rüzgarlı şartlarda aracın geçen yılki araca kıyasla çok daha iyi olduğunu bile gördük, ki bu gerçekten cesaret verici."
"Şimdiye kadar dayanıklılık tarafında her çok iyi. Mercedes motorunda bazı sorunlar çıktı ancak Mercedes'tekilerin tüm sorunların farkında olduğuna inanıyorum ve uygun önlemleri alacaklarından hiç şüphem yok. Onların bir şeyden endişe ettiklerini düşünmüyorum, bu yüzden sakiniz. Avustralya'da herhangi bir zorluk olmayacağını düşünüyorum. Testler sorunları bulup, çözmek için var." dedi.
Green, konsept değişikliğine rağmen güncelleme planlarında değişiklik olmadığını söyledi.
"Hayır, aynı kalıyorlar. Melbourne için hazırladığımız çözümler, geçtiğimiz dokuz ay içinde içinde kaydettiğimiz ilerlemelere bağlı."
"Ancak 2021'de yeni bir teknik düzenleme yürürlüğe girecek ve değişiklikler çok ciddi. Bu yüzden önümüzdeki iki ila üç ay boyunca kaynakları kademeli olarak yeniden dağıtacağız ve bunları bir sonraki sezona hazırlanmak için kullanacağız."
"Yaz ortasında tamamen gelecek yıla odaklanacağız. Bu nedenle takımın şampiyonaya olabildiğince iyi şekilde başlaması son derece önemli. Böylece sezonun başında gerçekten hızlı bir araca sahip olabiliriz."
"Kuralların değişmesi üzücü, birkaç yıl daha aynı kalmasını isterdim, çünkü seçtiğimiz konseptin çok büyük potansiyeli var. Daha da geliştirmeyi tercih ederim, ancak maalesef bu olmayacak."
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Racing Point: "Rakiplerimiz bizim hakkımızda konuşuyorsa bu iyi bir şey!"
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