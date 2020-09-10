Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

Sergio Perez, 2013'te McLaren'la geçirdiği zorlu yılın ardından Force India'ya katıldı ve takımın 2016 ile 2017 sezonlarında dördüncü olmasında büyük rol oynadı.

Perez, 2018'in ortasında, maddi sorunlar yaşayan Force India'ya kayyum atanması sürecinde büyük role sahipti ve takım bu sayede Lawrence Stroll'e satıldı.

Gelecek yıl İngiliz Aston Martin'in fabrika takımı haline gelecek Racing Point için işler çok iyi gidiyordu ve Perez de iyi bir performans gösteriyordu.

Ancak Racing Point, Perez'in sözleşmesinin bitimine iki yıl kala, mevcut anlaşmanın sezon sonunda feshedileceğini açıkladı.

Sergio Perez, Racing Point, in the pits Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Açıklamadan kısa bir süre önce iki sürücünün de takımda kalacağını söyleyen takım patronu Otmar Szafnauer, Perez'e yaptığı her şey için teşekkür etti.

Szafnauer, “Checo, yedi yıldır ailemizin bir parçasıydı ve bu süre içinde griddeki en komple sürücülerden biri haline geldi."

"Cumartesi ve Pazar günleri çok hızlıydı ve inatçı yapısıyla ününe ün kattı. Birlikte harika anların tadını çıkardık. Ne zaman bir podyum fırsatı olsa, Checo bunu almaya hazırdı ve birlikte elde ettiğimiz bu beş podyum takım tarihindeki en iyi anlardan bazılarıydı."

"Checo aracın dışındayken güçlü bir kişilik ve iyi bir arkadaştı. Onunla uzun süre boyunca çalışmak bir zevkti."

"Yıl sonunda vedalaşacak olsak da, devam edilmesi gereken dokuz yarış daha var ve Checo'nun bu ekiple daha özel anılar elde etmesi için pek çok fırsatımız olacak." dedi.