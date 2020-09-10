Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
15 Saat
:
56 Dakika
:
55 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

paylaşım
yorumlar
Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"
Ekleyen:
, Editör

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Sergio Perez için bir veda mesajı yayınladı.

Sergio Perez, 2013'te McLaren'la geçirdiği zorlu yılın ardından Force India'ya katıldı ve takımın 2016 ile 2017 sezonlarında dördüncü olmasında büyük rol oynadı.

Perez, 2018'in ortasında, maddi sorunlar yaşayan Force India'ya kayyum atanması sürecinde büyük role sahipti ve takım bu sayede Lawrence Stroll'e satıldı.

Gelecek yıl İngiliz Aston Martin'in fabrika takımı haline gelecek Racing Point için işler çok iyi gidiyordu ve Perez de iyi bir performans gösteriyordu.

Ancak Racing Point, Perez'in sözleşmesinin bitimine iki yıl kala, mevcut anlaşmanın sezon sonunda feshedileceğini açıkladı.

Sergio Perez, Racing Point, in the pits

Sergio Perez, Racing Point, in the pits

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point

Sergio Perez, Racing Point

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Açıklamadan kısa bir süre önce iki sürücünün de takımda kalacağını söyleyen takım patronu Otmar Szafnauer, Perez'e yaptığı her şey için teşekkür etti.

Szafnauer, “Checo, yedi yıldır ailemizin bir parçasıydı ve bu süre içinde griddeki en komple sürücülerden biri haline geldi."

"Cumartesi ve Pazar günleri çok hızlıydı ve inatçı yapısıyla ününe ün kattı. Birlikte harika anların tadını çıkardık. Ne zaman bir podyum fırsatı olsa, Checo bunu almaya hazırdı ve birlikte elde ettiğimiz bu beş podyum takım tarihindeki en iyi anlardan bazılarıydı."

"Checo aracın dışındayken güçlü bir kişilik ve iyi bir arkadaştı. Onunla uzun süre boyunca çalışmak bir zevkti."

"Yıl sonunda vedalaşacak olsak da, devam edilmesi gereken dokuz yarış daha var ve Checo'nun bu ekiple daha özel anılar elde etmesi için pek çok fırsatımız olacak." dedi.

 
Mugello'da pilot hakem Salo olacak

Önceki haber

Mugello'da pilot hakem Salo olacak

Sonraki haber

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

Ferrari, Toskana GP'de yarışacağı renk düzenini tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Toskana GP'de yarışacağı renk düzenini tanıttı!

Alpine, F1'de Ferrari tarzı bir yaklaşım planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Alpine, F1'de Ferrari tarzı bir yaklaşım planlıyor

Aston Martin, Racing Point'i "canavar" bir F1 takımına dönüştürmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Racing Point'i "canavar" bir F1 takımına dönüştürmeyecek

Analiz: Aston Martin, Vettel için neden artık bir kumar değil?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Analiz: Aston Martin, Vettel için neden artık bir kumar değil?

Son Haberler

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

Mugello'da pilot hakem Salo olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Mugello'da pilot hakem Salo olacak

Mugello'da tek DRS bölgesi olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Mugello'da tek DRS bölgesi olacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

1s
2
Formula 1

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!

3
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

4
Formula 1

Alpine, F1'de Ferrari tarzı bir yaklaşım planlıyor

5
Formula 1

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

1s

Son Haberler

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
F1

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"
F1

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

Mugello'da pilot hakem Salo olacak
F1

Mugello'da pilot hakem Salo olacak

Mugello'da tek DRS bölgesi olacak
F1

Mugello'da tek DRS bölgesi olacak

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!
F1

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!

Son Videolar

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi 02:26
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü 03:10
Formula 1

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:05
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1 tarihinin en yakın finişleri 04:04
Formula 1

F1 tarihinin en yakın finişleri

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.