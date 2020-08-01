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Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Perez'in sözleşmesinde 31 Temmuz'da sona eren herhangi bir fesih maddesi yok"

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Racing Point: "Perez'in sözleşmesinde 31 Temmuz'da sona eren herhangi bir fesih maddesi yok"
Ekleyen:
, Grand prix editor
1 Ağu 2020 08:22

Racing Point, Sergio Perez’in sözleşmesinde 31 Temmuz'a kadar kullanılması gereken bir serbest kalma maddesi olmadığını açıkladı.

Racing Point'in şu anda iki sürücüsüyle de uzun vadeli kontratı bulunuyor ancak takım, gelecek yıl Aston Martin haline gelecek ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in ismi 2021 için İngiliz ekiple anılıyor.

Hem Sergio Perez hem de Lance Stroll'ün takımla uzun vadeli anlaşmalara sahip olması, Vettel ile bir anlaşma yapılması halinde bu iki pilottan birisinin kontratının fesh edilmesi gerekeceği anlamına geliyor.

Perez geçen hafta yaptığı açıklamada takımdan ayrılması gerekecek birisi varsa, bunun kendisi olacağını kabul etmişti.

Perez’in sözleşmesinde, herhangi bir fesihin 31 Temmuz'a kadar gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde bir madde olduğu iddiası vardı ve bu tarih Cuma günü geride kaldı.

Ancak Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, Perez'in sözleşmesini feshetme maddesinin 31 Temmuz'da sona erdiğine dair spekülasyonların yanlış olduğunu doğruladı.

Motorsport.com'a konuşan, Szafnauer “Genellikle sözleşmelerimizin ayrıntılarını ifşa etmekten hoşlanmıyoruz."

“Ama bu fırsatı, bugün sona erme tarihi hakkında konuştuğunuz seçeneğin (maddenin) doğru olmadığını söylemek için kullanacağım. Durum böyle değil." dedi.

Perez ve Racing Point, şimdiye kadar birbirleri hakkında hep saygılı açıklamalarda bulundular.

Meksikalı pilot daha önce sözleşmesinde anlaşmasının erkenden fesh edilmesini sağlayacak bir madde olduğunu ve bunun büyük oranda sponsorluklarla ilgili olduğunu doğrulamıştı.

 
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Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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