Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP3:
17 Saat
:
54 Dakika
:
50 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"

paylaşım
yorumlar
Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Tem 2020 15:14

Racing Point Formula 1 patronu Otmar Szafnauer, Silverstone merkezli ekibin Sergio Perez'in Macaristan ve İngiltere GP arasında ailesini görmek için Meksika'ya gidişinin kendileri için bir problem teşkil etmediğini söyledi.

COVID-19 testi pozitif çıkan Perez, kaza geçiren annesini görmek için geçen hafta Meksika'ya döndüğünü doğrulamıştı.

Charles Leclerc'in iki Avusturya yarışı arasındaki Monako'ya dönüşüyle ilgili tartışmaların ışığında, Perez'in eve dönme kararı bazı gözlemciler tarafından sorgulandı.

Bunu yorumlayan Szafnauer, "Sözleşmesinde ailesinin yanına dönebilmesi için takımdan izin istemesi gerektiği yönünde hiçbir madde yok."

"Ailesi Meksika'daydı ve Meksika'ya geri dönmesi sürpriz değil, bizim için yarışırken her zaman aynı şeyi yaptı."

"Yine de oraya nasıl uçacağını ve geri döneceğini konuştuk. Her zaman özel bir uçaktaydı, asla ticari uçağa binmedi. Bununla ilgili bir sorun yok."

"Felsefemiz, seyahat ettiğimiz yerde gerekli tüm önlemleri almamız."

"Eğer bu önlemleri alırsak, virüsü kapmayacağımıza eminim. Şimdi geriye dönüp Checo'nun nasıl enfekte olduğunu tespit etmeye çalışmalıyız. Sonrasında da bununla tekrar karşılaşmayacağımızdan emin olmalıyız." dedi.

Szafnauer, FIA'nın COVID-19 kurallarının sürücülerin seyahatine engel olmadığını belirtti.

Szafnauer, "Kurallar gereği Avusturya yarışları ile Macaristan arasında dışarı çıkmamalı ve gruptan ayrılmamalıydık. Sürücülerimiz de öyle yaptı."

"Ekip personelimiz de ayrılmadı. Örneğin Macaristan'dayken Schengen pasaportunuz olsa bile hiç kimsenin otelden çıkamayacağına dair bir kural vardı. Pilotlar da dahil olmak üzere herkese aynı muameleyi gösterdik."

"Ama Macaristan [ve Silverstone] arasında, o hafta sonunu geride bıraktığımız için  sanırım herkes ailelerinin olduğu yere gitti. Bence İtalyan ekipleri de İtalya'ya geri döndü."

"Muhtemelen İsviçre takımı da İsviçre'ye geri döndü, Pirelli herkesi İtalya'ya geri götürdü ve sürücüler kendi ülkelerine gitti."

"Belki de buna bakmalıyız, kuralları değiştirmeli ve sezon boyunca herkesin kendi balonunun içinde kalması gerektiğini söylemeliyiz. Bilmiyorum. Fakat bu, FIA'nın dikkate alması gereken bir şey."

"Checo'nun yanlış bir şey yaptığını sanmıyorum, sonuçta ailesine geri dönüyordu. Tüm önlemleri aldı. Sanırım Ferrari'nin İtalya'ya dönmesinden farklı değil. "

Szafnauer, Perez'e ek olarak asistanı, fizyoterapisti ile onlarla seyahat eden iki kişinin daha karantinaya alındığını ancak onların testinin negatif çıktığını belirtti.

Bu hafta fabrika simülatöründe Meksikalı sürücü ile çalışan üç Racing Point takım üyesi de teste tabi tutuldu ve üçünün de testi negatif çıktı.

"Checo, asistanı ve onun fizyoterapisti ile birlikte seyahat eden iki personel var. İkisinin testi de negatif çıktı, ama yedi ya da 10 gün boyunca tecrit edilecekler."

"Ayrıca Checo ile simülatörde çalışan üç takım üyesi daha var. Onunla gerçekten temas etmediler, çünkü simülatör bir odada ve bulundukları kontrol merkezi tamamen ayrı bir odada."

"Bu yüzden gerekli sosyal mesafeye vardı. Her zaman yaptığımız gibi maske ve diğer koruma aletlerini taktık. Önlem olarak evde kaldılar ve test sonuçları negatif çıkana kadar izole edildiler."

"Onları test ettik ve üçü de negatif çıktı. Bu sabah tekrar test edildiler. Şimdi fabrikadalar, fabrikadan çalışıyorlar.

"Padoka gelmediler, ama benim beklentim ikinci testlerinin de negatif olacağı yönünde."

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Önceki haber

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Sonraki haber

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
34dk

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
2s

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
50dk

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"

Son Haberler

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu
34dk

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"
F1 Formula 1 / Son dakika
50dk

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
F1 Formula 1 / Canlı anlatım
2s

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!

34dk
2
Formula 1

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

3
Formula 1

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

2s
4
Formula 1

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

3s
5
Formula 1

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

3s

Son Videolar

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

Son Haberler

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!
F1

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"
F1

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor
F1

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Giovinazzi, antrenman turlarındaki olayından ötürü uyarı aldı
F1

Giovinazzi, antrenman turlarındaki olayından ötürü uyarı aldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.