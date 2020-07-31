Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"

COVID-19 testi pozitif çıkan Perez, kaza geçiren annesini görmek için geçen hafta Meksika'ya döndüğünü doğrulamıştı.

Charles Leclerc'in iki Avusturya yarışı arasındaki Monako'ya dönüşüyle ilgili tartışmaların ışığında, Perez'in eve dönme kararı bazı gözlemciler tarafından sorgulandı.

Bunu yorumlayan Szafnauer, "Sözleşmesinde ailesinin yanına dönebilmesi için takımdan izin istemesi gerektiği yönünde hiçbir madde yok."

"Ailesi Meksika'daydı ve Meksika'ya geri dönmesi sürpriz değil, bizim için yarışırken her zaman aynı şeyi yaptı."

"Yine de oraya nasıl uçacağını ve geri döneceğini konuştuk. Her zaman özel bir uçaktaydı, asla ticari uçağa binmedi. Bununla ilgili bir sorun yok."

"Felsefemiz, seyahat ettiğimiz yerde gerekli tüm önlemleri almamız."

"Eğer bu önlemleri alırsak, virüsü kapmayacağımıza eminim. Şimdi geriye dönüp Checo'nun nasıl enfekte olduğunu tespit etmeye çalışmalıyız. Sonrasında da bununla tekrar karşılaşmayacağımızdan emin olmalıyız." dedi.

Szafnauer, FIA'nın COVID-19 kurallarının sürücülerin seyahatine engel olmadığını belirtti.

Szafnauer, "Kurallar gereği Avusturya yarışları ile Macaristan arasında dışarı çıkmamalı ve gruptan ayrılmamalıydık. Sürücülerimiz de öyle yaptı."

"Ekip personelimiz de ayrılmadı. Örneğin Macaristan'dayken Schengen pasaportunuz olsa bile hiç kimsenin otelden çıkamayacağına dair bir kural vardı. Pilotlar da dahil olmak üzere herkese aynı muameleyi gösterdik."

"Ama Macaristan [ve Silverstone] arasında, o hafta sonunu geride bıraktığımız için sanırım herkes ailelerinin olduğu yere gitti. Bence İtalyan ekipleri de İtalya'ya geri döndü."

"Muhtemelen İsviçre takımı da İsviçre'ye geri döndü, Pirelli herkesi İtalya'ya geri götürdü ve sürücüler kendi ülkelerine gitti."

"Belki de buna bakmalıyız, kuralları değiştirmeli ve sezon boyunca herkesin kendi balonunun içinde kalması gerektiğini söylemeliyiz. Bilmiyorum. Fakat bu, FIA'nın dikkate alması gereken bir şey."

"Checo'nun yanlış bir şey yaptığını sanmıyorum, sonuçta ailesine geri dönüyordu. Tüm önlemleri aldı. Sanırım Ferrari'nin İtalya'ya dönmesinden farklı değil. "

Szafnauer, Perez'e ek olarak asistanı, fizyoterapisti ile onlarla seyahat eden iki kişinin daha karantinaya alındığını ancak onların testinin negatif çıktığını belirtti.

Bu hafta fabrika simülatöründe Meksikalı sürücü ile çalışan üç Racing Point takım üyesi de teste tabi tutuldu ve üçünün de testi negatif çıktı.

"Checo, asistanı ve onun fizyoterapisti ile birlikte seyahat eden iki personel var. İkisinin testi de negatif çıktı, ama yedi ya da 10 gün boyunca tecrit edilecekler."

"Ayrıca Checo ile simülatörde çalışan üç takım üyesi daha var. Onunla gerçekten temas etmediler, çünkü simülatör bir odada ve bulundukları kontrol merkezi tamamen ayrı bir odada."

"Bu yüzden gerekli sosyal mesafeye vardı. Her zaman yaptığımız gibi maske ve diğer koruma aletlerini taktık. Önlem olarak evde kaldılar ve test sonuçları negatif çıkana kadar izole edildiler."

"Onları test ettik ve üçü de negatif çıktı. Bu sabah tekrar test edildiler. Şimdi fabrikadalar, fabrikadan çalışıyorlar.

"Padoka gelmediler, ama benim beklentim ikinci testlerinin de negatif olacağı yönünde."