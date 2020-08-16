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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Racing Point, Perez'in güçlü dönüşüne "şaşırmamış"

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Racing Point, Perez'in güçlü dönüşüne "şaşırmamış"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
16 Ağu 2020 10:52

Racing Point Formula 1 patronu Otmar Szafnauer, Sergio Perez'in COVID-19 karantinası sebebiyle girmek zorunda olduğu karantinanın sonrasında gösterdiği performansın kendisini şaşırtmadığını söyledi.

Szafnauer aynı zamanda Silverstone merkezli takımın, normalde cumartesi günü gösterdiği tempoyu pazar gününe taşıyamamasına rağmen, son zamanlarda gösterdiği performansla beraber İspanya GP'sinde iyi bir performans gösterebileceğine inandığını söyledi.

Her iki Silverstone yarışını kaçırmasının ardından Perez, Barcelona öncesinde yapılan COVID-19 testinin negatif çıkması ile beraber hafta sonuna katıldı ve sıralamalarda dördüncü oldu.

Meksikalı pilotun formu hakkında konuşan Szafnauer şunları söyledi: "Çok da şaşırmadım. Karantinada bulunduğu sürede neredeyse tamamen kendini çok iyi hissetti."

"Sanırım bir gün baş ağrısı oldu. Ve örnek vermek gerekirse neden araca binmediğini anlamadı bile, çünkü karantina sırasında bulunduğu apartmanda egzersizlerine bile devam edebiliyordu. Yani hazırdı ve gayet iyi hissediyordu."

"Onu semptomsuz olarak tanımlamak istemiyorum, ancak ona gayet yakın çünkü semptom olarak sadece bir gün boyunca baş ağrısı yaşadı. Ve bilmiyorum, eğer virüse sahip olmamış olsaydı, o gün de başı ağrır mıydı?"

"Ancak şaşırmış değilim. Kendini oldukça iyi hissediyordu ve şunu da hatırlamanız gerekiyor ki sürücüler bu pistte çok fazla sürüş yapıyorlar. Bu yüzden pisti avuçları kadar iyi biliyorlar."

Daha önceki yarışlarda istikrarlı yarış temposunda zorlanan Racing Point, Barcelona hafta sonunun büyük çoğunluğunda Pazar günü için lastik hazırlığı yaptı ve araçlar, sıralamalara kadar zaman tablosunun üstlerinde bulunmadılar.

"Daha çok şey öğrendiğimiz kesin." diyen Szafnauer ekledi: "Şunu hatırlamalısınız ki kışın burada yaptığımız sürüş sebebiyle de pek çok veri elde ettik, bu yüzden sürücüler bu pisti çok iyi biliyorlar. Aracın burada nasıl tepki verdiğini biliyoruz."

"Üzerinde çalışmak istediğimiz tek şey hava koşulları arasındaki fark oldu, buraya geldiğimiz zaman bu kadar sıcak bir hava ile karşılaşmadık, pist üstü sıcaklıkları çok daha farklıydı ve bu da lastiklerde büyük bir etki yaratabilir. Bu yüzden hafta sonunun tamamını lastikleri anlamaya ayırdık." 

İspanya'da sıkıcı bir yarış bekleyip beklemediği sorulunca Szafnauer, araçlarının sıralamada elde ettiği pozisyonu korumalarından mutlu olacağını söyledi. 

"Burada taraftarlar için olduğumuzu hatırlamalıyız. Bu yüzden umarız ki yarış onlar için eğlenceli olur. Ancak bizim açımızdan bakılırsa, eğer sıkıcı olmasının dördüncü, beşinci veya bizim start aldığımız yer olmak olduğunu söylüyorsanız, o zaman sıkıcı olmasında sorun yok, ancak umarım taraftarlar için heyecanlı olur."

"Daha önce takım olarak sıralamada bitirdiğimiz yerden daha iyi bir yerde yarışı tamamladığımız olmuştu. Ve bunu son birkaç yarışta yapamadık. Bu yüzden bu hafta sonu iyi bir aracımız olması ve sıralamayı bitirdiğimiz yerden daha iyi bir yerde bitirebilmek için çok fazla çaba harcadık."

"Hedefimiz bu. Ve bunu yapmamız için savaşı Max Verstappen'e getirmemiz lazım, bunun mümkün olup olmadığını bilmiyorum, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

 
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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

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