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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Perez'in geri dönüşünden hâlâ habersiz

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Racing Point, Perez'in geri dönüşünden hâlâ habersiz
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
3 Ağu 2020 15:57

Racing Point, Sergio Perez'in bir sonraki hafta Silverstone'da yapılacak olan 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde yarışıp yarışmayacağı konusunda hâlâ bir karara varmış değil.

Perez'in, geçen hafta Çarşamba günü Britanya GP öncesi yapılan COVID-19 testlerinden birindeki sonuç belirsiz çıkarken, Perşembe yapılan diğer testin sonucu pozitif çıkmıştı.

Perez o günden beri, sonuçları negatif çıkan fizyoterapisti ve kendi menajerlik ekibinden biri ile karantina altında. Üçü birden, Macaristan GP hafta sonundan sonra Meksika'ya gitmişlerdi ve Perez'in, virüsü orada bulunduğu sırada kaptığı tahmin ediliyor.

Bu durum ise, Birleşik Krallık yönetiminin tam o sırada, pozitif çıkan testler sonrasında gereken karantina süresini 7 günden 10 güne çıkarması ile beraber daha da karmaşık bir hal aldı, ve Perez'in yarışıp yarışmaması tamamıyla bu duruma bağlı.

Takım patronu Otmar Szafnauer, durum ile ilgili şunları söyledi: "Bu durum ile ilgili İngiltere Ulusal Sağlık Örgütü'nün yönlendirmelerine uyacağız, bu yüzden onların dediklerini yapacağız."

"An itibariyle karantina süresinin 10 mu yedi gün mü olduğunu bilmiyorum, bu konu hakkında karışık bilgiler var, ancak İngiltere Ulusal Sağlık Örgütü'nde bulunan insanlardan yardım alacağız ve onların verdiği bilgilere göre hareket edeceğiz."

"Eğer sadece yedi günlük karantina olsa bile, FIA'nın COVID yasalarına göre Checo'nun testinin negatif çıkması gerekecek, bu yüzden onu Perşembe günü teste tabi tutacağız ve eğer sonuç pozitif çıkarsa, zaten padoğa giriş yapamaz bile."

Szafnauer, Perez'in Çarşamba günkü orijinal testinin sonucunun, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından pozitif sayıldığını söyledi.

"Yaşadığımız karışıklıklardan bir tanesi, bu olayın tam test sırasında yaşanmış olmasıydı ve belirsiz test sonucu, sadece FIA standartlarında belirsizdi."

"İngiliz Ulusal Sağlık Örgütü standartlarına göre, bu belirsiz testin sonucu pozitif olurdu, bu yüzden buna İngiliz Ulusal Sağlık Örgütü standartları çerçevesinden bakıp Checo'nun Çarşamba gününden itibaren pozitif test sonucu çıktığını söyleyebilirsiniz, ve Çarşamba gününde de 7 gün boyunca karantinada olması gerekiyordu. Bir sonraki günde hükumet, kararı 10 güne çıkardı ve bu yüzden işler karışık." 

"Bu yüzden İngiliz Ulusal Sağlık Örgütü'ne bu konuyu danışacağız ve ne söylerlerse onu yapacağız. Bu konuda hangisi daha doğruysa onu yapacağız, ancak ortada bir belirsizlik var çünkü test sonucu, alınan kararla çakıştı."

Szafnauer, takımın hâlâ net bir yanıt beklediğini belirtti: "Bir yanıt almamız gerekiyor, ne zaman bilmiyorum, ancak [sportif direktör] Andy Stevenson kendileriyle iletişimde ve onlar bize yakın zamanda bir cevap verecek. Bence gelecek Cuma gününden önce bir yanıt almamız lazım, bu yüzden hâlâ vaktimiz var."

"Ancak doğru olanı yapmak istiyoruz ve kendilerinin önerilerini kesinlikle dinleyeceğiz. Sadece net bir yönlendirme almamız lazım ve bunu da aldığımızda, doğru olanı yapacağız. Checo'nun virüse hâlâ sahip olduğu bir durumda, onu biz de padoğa sokmayız zaten."

"Takımımızı ve spordaki diğer herkesi korumalıyız, bizim de yapacağımız şey kesinlikle bu. Bu yüzden, eğer İngiliz Ulusal Sağlık Örgütü yedi gün kararı verirse ve Perşembe veya Cuma günü Checo padoğa gelirse, onun sisteminde virüs olup olmadığını görmek için test yapacağız ve yarışması için, testin negatif çıkması gerekiyor."

 
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Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Editör Adam Cooper

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