Racing Point, Perez'in F1'e geri dönüşü için yanıt bekliyor

Perşembe günü yapılan açıklamada, COVID-19 testi pozitif çıkan Perez'in Britanya Grand Prix'si hafta sonunda yer almayacağı belirtildi ve Meksikalı pilot karantinaya alındı.

Bu hafta sonu boyunca ise Racing Point, Perez'in eski takım arkadaşı Nico Hulkenberg ile yarışacak.

Ancak Racing Point, Hulkenberg ile sadece bu hafta sonu olan yarış için yarışacaklarını açıkladı ve takım, Perez'in ne kadar karantinada kalacağı konusunda net bir yanıt beklediklerini söyledi.

İngiltere hükumeti ise Perşembe günü yaptığı yenileme ile beraber COVID-19 testi pozitif çıkan bireylerin karantinada kalma süresini yedi günden 10 güne çıkardı.

Takım patronu Otmar Szafnauer ise Perez'in belirsiz çıkan ilk COVID-19 testinin sonucunun Çarşamba günü yapılması sebebiyle, Perez'in fit ve virüsü atlatmış olduğu takdirde, Meksikalı pilot ile ikinci Silverstone yarışında yarışabilmesinin önünde bir etken kalmadığını söyledi.

Eğer Perez, gelecek hafta sonu yapılacak olan 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde yer alamazsa, Hulkenberg Meksikalı pilotun yerini dolduracak.

Szafnauer açıklamalarında şunları söyledi: "Eğer Perez'in iki yarışta da olmayacağı kesin olacaksa, o zaman Nico iki yarışta birden yer alacak."

"Ancak konu hakkında hâlâ kesin bir açıklamaya sahip değiliz, karantina süresinin yedi veya 10 gün olup olmadığını bilmiyoruz."

"Çarşamba günkü testi pozitif çıktı. Tamamıyla emin değilim, ancak inancıma göre İngiltere tarafından Çarşamba günü yapılan kısıtlama 10 günlük değil, 7 günlük karantinaydı."

"Sanırım hâlâ emin değilim. Eğer 10 gün ise, her iki yarışa birden Nico çıkacak. Eğer yedi gün ise, o zaman biraz zorlu bir karar alacağız."

"Bir diğer zorluk ise Sergio'nun testinin negatif çıkması gerektiği. Bu yüzden eğer virüsü hâlâ bünyeyi terk etmemişse ve sonuç pozitif çıkarsa, o zaman gene Nico ikinci Silverstone yarışına çıkacak."

Racing Point, Perez'in ilk belirsiz test sonucu sonrasında Hulkenberg ile Perşembe akşamı iletişime geçti, Alman pilot GT aracı ile Nürbürgring'de olan planlı testini iptal edip İngiltere'ye uçtu.

Takımda yedek sürücü olarak belirli bir isim bulunmamakta, bunun yerine Mercedes'in yedekleri olan Stoffel Vandoorne ve Esteban Gutierrez, Alman takım ile paylaşılmakta.

Szafnauer, takımın hafta sonu için yapacağı hazırlıkların hem Gutierrez hem Hulkenberg için yapıldığını, ancak daha sonrasında Hulkenberg'i yarıştırma kararı aldıklarını söyledi.

"Hem Hulkenberg hem de Esteban Gutierrez'i aynı anda düşündük." diyen Szafnauer ekledi: "Aynı zamanda Stoffel Vandoorne da listede vardı, ancak Formula E'ye hazırlandığı için bu hafta sonu buraya gelemedi. Bu yüzden ya Esteban'ı ya da Nico'yu seçecektik."

"Yaptığımız tartışmalardan sonra mühendis ekibimiz, takımı daha iyi bilmesi sebebiyle Nico'yu seçmemiz gerektiğini bize söyledi. O, tüm mühendisleri tanıyor, sistemleri ve çalışma yöntemimizi biliyor."

"Bizim simülatörümüzü daha önce kullandı, bu yüzden kendisini yeniden simülatöre oturtmak kolay olurdu ve aynı zamanda geçen sene Formula 1'de yarıştığı için gereken tecrübeye de sahip."

"Biz sadece, bizim için puan toplayabilecek pilotlar istedik. Bu yüzden Nico'nun bizim için en uygun isim olduğuna karar verdik."

Szafnauer aynı zamanda Mercedes junior sürücüsü ve Williams pilotu George Russell'ın da, kontratı sebebiyle seçenekler arasında olmadığını söyledi.

"Daha önce George Russell ile çalıştık, onunla geçmişte testlere çıktık."

"O çok yetenekli bir genç pilot. Ancak Williams ile kontratı var, bu yüzden George'u düşünmedik. Biz, Formula 1 takımları ile an itibariyle kontratı olmayan sürücüler ile beraber, Mercedes ile paylaştığımız yedek sürücüleri bu koltuk için düşündük."