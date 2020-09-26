Racing Point, Perez'in eleştirileri karşısında şaşkın

Sergio Perez, perşembe günü yaptığı açıklamada yıl sonunda takımdan ayrılacağının açıklanmasının ardından Racing Point’teki bazı kişilerin bazı şeyleri kendisinden saklamaya başlamasından ötürü üzgün olduğunu belirtmişti.

Meksikalı pilot ertesi gün yaptığı açıklamada, kullandığı bu sözlerden ötürü Racing Point'le görüştüğünü ve aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Green, Perez'in yorumlarına şaşırdığını söyledi ve takımın davranışlarının "tamamen normal" olduğunu belirtti.

Green, "Bu konuşmalar temelde gelecek yılın aracıyla ilgili. Onu bu yıl yaptığımız hiçbir şeyin dışında tutmuyoruz. Sezonun geri kalanında olabildiğince hızlı olması, tamamen bizim lehimize olan bir şey. Sonuçta şampiyona için savaşıyoruz."

“Ona farklı şekilde davranmaya başlamanın hiçbir faydası olamaz ve zaten yapmıyoruz. İşte bu yüzden yaşadığı herhangi bir sorunu bizimle konuşmak yerine, basına söylemesine ve ilk kez oradan duymamıza şaşırdık. Yani bu, biraz tuhaf oldu."

"Sonrasında dün onunla konuştuk ve onu neye dahil etmediğimizi düşündüğünü sorduğumuzda, aslında yanıldığını ve hiçbir şeyi gizlemediğimizi fark etti."

“Onunla tartışmayacağımız veya konuşmayacağımız tek şey, gelecek yılın aracında ne yapacağımız. Ancak bu, şu anda yaptığımız işi yapmamızı engellememeli." dedi.

Takım, RP20'yi güncellemeye devam ediyor ve her iki araçta da cuma günü yeni bir süspansiyon paketi vardı.

Green, "Burada bir arka süspansiyon güncellemesi var ve oldukça önemli bir güncelleme. Biraz da ön süspansiyonla ilgili güncellememiz var, ama esas olarak arka süspansiyonla ilgili. Sürücülerin bu sabah üzerinde çalıştıkları şey buydu ve iyi sonuçlar veriyor gibi göründü."

"Bu yüzden şimdiye kadar gittiği yönden memnunuz." dedi.

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