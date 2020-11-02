Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Racing Point, Perez'i pite alma çağrısını savundu

paylaşım
yorumlar
Racing Point, Perez'i pite alma çağrısını savundu
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Racing Point Formula 1 teknik patronu Andrew Green, Emilia-Romagna GP'sinin son bölümünde Sergio Perez'i pite alma kararının doğru olduğunu savundu.

Perez, yarışın son bölümünde pite gelerek olası bir üçüncülük fırsatını kaçırdı ve yarışı 6. sırada tamamlayabildi.

Yarışa 11. sıradan başlayan Perez, iyi lastik kullanımı ve önündeki pilotlardan daha uzun süre pist üstünde kalmasıyla dördüncü sıraya yükseldi ve ardından yarışı o pozisyonda tamamlayacak gibi görünüyordu.

Max Verstappen'in lastik patlatmasının ardından güvenlik aracı piste girince takım, Perez'in yeniden startta sert lastikleri ısıtmakta zorlanacağından endişe duydu ve bu yüzden yumuşak lastikler için pite alındı. Ancak onun arkasındaki Daniel Ricciardo, Charles Leclerc ve Alex Albon pite girmeyince onu geçmeyi başardılar.

Perez, yarış yeniden başladığında kendisi gibi yeni lastiklere sahip Daniil Kvyat'a geçilerek bir sıra kaybetti. Perez, kalan bölümde Leclerc'e karşı atak yapamadı ve 6. sırada yarışı tamamladı. Onu geçen Kvyat ise Ricciardo'nun hemen arkasında 4. oldu.

Green, "Yarış tamamen bizim lehimize olacak şekilde ilerliyordu. Güvenlik aracına kadar Checo harika performansla 4. sıraya kadar yükseldi."

"Orta lastiklerle daha uzun süre pistte kalarak önündeki grubu geçti, gerçekten iyi sürdü. Araç gerçekten güçlüydü ve yarışın gidişatından çok mutluyduk."

"En kötü senaryo güvenlik aracıydı. Ne yazık ki buna hazır değildik. Bu her zaman zor bir karar olur."

"Sert lastiklerdeydik ve araç özellikle uzun sürüşe göre ayarlanmıştı. Yarışta güvenlik aracı arkasında sert lastiklerle başlama konusunda inanılmaz gergindik. Zorlanacağımızı düşünüyorduk."

 

"Bu yüzden en güvenli şey, o an için en mantıklı şey onu yeni set yumuşak lastiklere geçirmekti. Böylece endişe duymayacaktık. Diğerlerinin de aynısını yapacağını düşündük ancak bu yarış için nasıl ayar yaptıklarına bağlıydı."

"Biz aracı lastiklere iyi bakacak, lastikleri aşırı ısıtmayacak şekilde yarış performansına göre ayarlamıştık. Bu yüzden o durumda güvenlik aracı arkasında her halükarda zorlanacaktık." dedi.

Green, George Russell'ın güvenlik aracı arkasındaki kazasının durumu daha da kötüye götürdüğünü düşünüyor.

Green, "Güvenlik aracı arkasında ikinci bir olay durumu değiştirdi. Bunu tahmin edemedik."

"Bu nedenle yarışın kalan bölümünde geçiş yapabileceğimiz tur sayısı ciddi ölçüde azaldı. Bu bizim aleyhimize oldu."

"Şu an geriye dönüp bakarsak farklı bir karar verebilirdik. Ancak o dönemde elimizde olan bilgilere göre bir karar vermek zorundaydık." dedi.

AlphaTauri 2021 pilotlarının "yakında" netleşmesini bekliyor

Önceki haber

AlphaTauri 2021 pilotlarının "yakında" netleşmesini bekliyor

Sonraki haber

Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü

Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü

Horner: "Mercedes'i tek pilotla yenmemiz imkansız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Mercedes'i tek pilotla yenmemiz imkansız"

Tost: "Türkiye GP oldukça zor geçecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Türkiye GP oldukça zor geçecek"

"Albon sezon sonunda F1'den ayrılabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Albon sezon sonunda F1'den ayrılabilir"

Mercedes, Bottas'ın aracındaki sensörlere inanmamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın aracındaki sensörlere inanmamış

Leclerc: "Daha iyi stratejiyle podyuma çıkabilirdik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Daha iyi stratejiyle podyuma çıkabilirdik"

Horner: "Verstappen'in lastik sorunu tamamen anlıktı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Verstappen'in lastik sorunu tamamen anlıktı"

Hamilton: "Gelecek sene F1'de olacağım kesin değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Gelecek sene F1'de olacağım kesin değil"

Son Haberler

Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü

Racing Point, Perez'i pite alma çağrısını savundu
F1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Perez'i pite alma çağrısını savundu

AlphaTauri 2021 pilotlarının "yakında" netleşmesini bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri 2021 pilotlarının "yakında" netleşmesini bekliyor

Tost: "Türkiye GP oldukça zor geçecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Türkiye GP oldukça zor geçecek"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü

20dk
2
Formula 1

Horner: "Mercedes'i tek pilotla yenmemiz imkansız"

3s
3
Formula 1

Tost: "Türkiye GP oldukça zor geçecek"

2s
4
Formula 1

"Albon sezon sonunda F1'den ayrılabilir"

5
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracındaki sensörlere inanmamış

Son Haberler

Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü
F1

Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü

Racing Point, Perez'i pite alma çağrısını savundu
F1

Racing Point, Perez'i pite alma çağrısını savundu

AlphaTauri 2021 pilotlarının "yakında" netleşmesini bekliyor
F1

AlphaTauri 2021 pilotlarının "yakında" netleşmesini bekliyor

Tost: "Türkiye GP oldukça zor geçecek"
F1

Tost: "Türkiye GP oldukça zor geçecek"

Horner: "Mercedes'i tek pilotla yenmemiz imkansız"
F1

Horner: "Mercedes'i tek pilotla yenmemiz imkansız"

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.