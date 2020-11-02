Racing Point, Perez'i pite alma çağrısını savundu

Perez, yarışın son bölümünde pite gelerek olası bir üçüncülük fırsatını kaçırdı ve yarışı 6. sırada tamamlayabildi.

Yarışa 11. sıradan başlayan Perez, iyi lastik kullanımı ve önündeki pilotlardan daha uzun süre pist üstünde kalmasıyla dördüncü sıraya yükseldi ve ardından yarışı o pozisyonda tamamlayacak gibi görünüyordu.

Max Verstappen'in lastik patlatmasının ardından güvenlik aracı piste girince takım, Perez'in yeniden startta sert lastikleri ısıtmakta zorlanacağından endişe duydu ve bu yüzden yumuşak lastikler için pite alındı. Ancak onun arkasındaki Daniel Ricciardo, Charles Leclerc ve Alex Albon pite girmeyince onu geçmeyi başardılar.

Perez, yarış yeniden başladığında kendisi gibi yeni lastiklere sahip Daniil Kvyat'a geçilerek bir sıra kaybetti. Perez, kalan bölümde Leclerc'e karşı atak yapamadı ve 6. sırada yarışı tamamladı. Onu geçen Kvyat ise Ricciardo'nun hemen arkasında 4. oldu.

Green, "Yarış tamamen bizim lehimize olacak şekilde ilerliyordu. Güvenlik aracına kadar Checo harika performansla 4. sıraya kadar yükseldi."

"Orta lastiklerle daha uzun süre pistte kalarak önündeki grubu geçti, gerçekten iyi sürdü. Araç gerçekten güçlüydü ve yarışın gidişatından çok mutluyduk."

"En kötü senaryo güvenlik aracıydı. Ne yazık ki buna hazır değildik. Bu her zaman zor bir karar olur."

"Sert lastiklerdeydik ve araç özellikle uzun sürüşe göre ayarlanmıştı. Yarışta güvenlik aracı arkasında sert lastiklerle başlama konusunda inanılmaz gergindik. Zorlanacağımızı düşünüyorduk."

"Bu yüzden en güvenli şey, o an için en mantıklı şey onu yeni set yumuşak lastiklere geçirmekti. Böylece endişe duymayacaktık. Diğerlerinin de aynısını yapacağını düşündük ancak bu yarış için nasıl ayar yaptıklarına bağlıydı."

"Biz aracı lastiklere iyi bakacak, lastikleri aşırı ısıtmayacak şekilde yarış performansına göre ayarlamıştık. Bu yüzden o durumda güvenlik aracı arkasında her halükarda zorlanacaktık." dedi.

Green, George Russell'ın güvenlik aracı arkasındaki kazasının durumu daha da kötüye götürdüğünü düşünüyor.

Green, "Güvenlik aracı arkasında ikinci bir olay durumu değiştirdi. Bunu tahmin edemedik."

"Bu nedenle yarışın kalan bölümünde geçiş yapabileceğimiz tur sayısı ciddi ölçüde azaldı. Bu bizim aleyhimize oldu."

"Şu an geriye dönüp bakarsak farklı bir karar verebilirdik. Ancak o dönemde elimizde olan bilgilere göre bir karar vermek zorundaydık." dedi.