Racing Point: "Perez artık aziz gibi yarışmak zorunda kalacak!"

Perez, Portekiz'de iki gün üst üste aldığı iki kınama ile 10 sıra grid cezasına yaklaştı. Sezon içerisinde 3 kınama cezası alan pilotlar 10 sıra grid cezası alıyorlar.

Szafnauer, Perez'in aldığı bu cezanın ardından kalan yarışlarda aziz gibi sürmek zorunda kalacağını söyledi.

Perez, kınamalardan ilkini sıralamalarda Pierre Gasly'i engellediği için almıştı. İkinci kınama ise yine Gasly'ye karşı yaptığı savunma nedeniyle yarıştan sonra verildi.

Bu arada Max Verstappen ise ilk tur Perez'le yaşadığı ve spine neden olduğu olaydan ceza almadan kurtuldu.

Szafnauer, "Dokunmadılar bile. Sergio, Gasly'nin hamlesinden önce ilk hamleyi yaptı. Sergio'nun savunma yapması için bir kez hamle yapmasına izin veriliyor. İki kez hamle yapamazsınız ancak bir kez yapmanıza izin var. Gasly ayağını gazdan çekti ve temas olmadı."

"Öyleyse bu kınama ne için? İlk tur Sergio'ya pist dışına çıkıp geri dönen ve pozisyonunu korumak için sert bir şekilde bunu yapan Verstappen vurdu. Hakemler buna bir şey yapmadılar."

"Sergio ve Gasly temas yaşamadılar. Peki bu tür mücadeleler taraftarların görmek istediği şey değil mi? Pilotları sert yarıştıkları için kınamaya, cezalandırmaya başlarsak, bu şekilde spor nereye doğru gidecek?" dedi.

Verstappen ile olan temas için Szafnauer, "Bu bir kazaydı, öyle değil mi? Bu yüzden kazaya bakmanız lazım. Ancak Gasly - Sergio olayında kaza olmadı. İyiydi ve sert bir savunmaydı. Peki bunu cezalandırıyor musunuz?"

"Ama birileri çarpıştığında ona bir şey yapmıyorsunuz? Art arda iki kez bu oldu. Leclerc ve Lance'in Rusya'da yaşadıklarını gördünüz mü bilmiyorum. Çok benzerdi. Bir kazaya sebep oluyorsunuz ve bunun sonucunda bir şey olmuyor. Bunu çözmemiz lazım." dedi.

Szafnauer ayrıca bugünkü F1 Komisyonu toplantısında bu konuyu gündeme getireceğini söyledi.

Szafnauer, "Sergio kariyeri boyunca hiç kınama almadı. Ancak bu hafta sonu iki tane birden aldı. Birisi sıralamalarda, sektörlerden birisinde hata yapıp arkasından hızlı turunda gelen Gasly'i fark etmediği ve onun yolundan yeteri kadar hızlı çekilmediği için oldu."

"Ama Gasly zaten Q2'den Q3'e geçti, yani ona bir zarar vermemiş oldu. Buna rağmen kınama verildi."

"Diğer olayı da gördünüz, kınama verildi. Artık sezonun kalan kısmında bir aziz gibi sürmek zorunda kalacak. Sert mücadele edemeyecek çünkü yine kınama alma riski olacak. Bu olursa, o zaman 10 sıra grid cezası alacak. Bu yüzden bu kınamaların oldukça sert olduğunu düşünüyorum. Kınamanın sert olmadığını düşünebilirsiniz ancak oldukça sert." dedi.

Szafnauer son olarak Stroll'e Lando Norris ile olan kazası nedeniyle 5 sıra cezası verilmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Szafnauer, "Lance, Lando'dan daha hızlıydı ve birkaç defa onu geçmeye çalıştı."

"Ancak Lando, muhtemelen savunmak için aracını pistin ortasına konumlandırmaya karar verdi. Lance'in içeriden ya da dışarıdan atak yapmaya karar vermesi gerekiyordu. Dışarıyı seçti ve içeri doğru döndüğünde temas yaşadılar."

"Ona verilen cezanın biraz sert olduğunu düşünüyorum. Yarış kazası mıydı? Lance, Lando'nun biraz önündeydi. Döndüğünde, Lando pistin ortasındaydı ve Lance biraz daha hızlıydı. Bana göre biraz yarış kazasıydı." dedi.