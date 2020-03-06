Racing Point: "Pembe Mercedes olmak şu ana kadar mümkün değildi"

Silverstone merkezli takımın 2020'de kullanacağı RP20 aracı, Mercedes'in geçen sene kullandığı araçtan esinlenilerek yapıldı ve bu durum, takımın Alman üreticiden süspansiyon, vites kutusu ve rüzgar tüneli için yardım almasına da sebep oldu.

Rakipler, F1 takımlarının araçlarını kendilerinin dizayn edip kendilerinin üretmesi gerektiğine inandıkları için, bu durum hakkında mutsuz olsalar da Racing Point bu birlikteliği kurallara uygun bir şekilde kullandı.

Teknik direktör Andrew Green, Racing Point'in kendi dizayn felsefesini bir kenara koyup başka bir takım tarafından onaylanmış olan dizayna geçme kararlarının, takımın değişimi yapabilmek için paraya sahip olmasından dolayı kaynaklandığını söyledi.

Bunun daha önce yapılmamasının bir hata olup olmadığı sorulduğunda Green şu yanıtı verdi: "Kesinlikle öyleydi. Ancak bu yola daha önce giremezdik. Finansal olarak elimiz kolumuz bağlıydı, ve bu uzun senelerdir böyleydi. Pek çok parçayı bir seneden ötekine transfer etmek zorundaydık.

"Şimdi yaptığımız gibi bir yenileme yapmak mümkün değildi. Finansal kaynaklara sahip değildik, bunu yapabilecek insanlara sahip değildik ve kesinlikle bunu yapabilecek üretim kapasitesine sahip değildik. Bunu yapmak büyük bir altyapı değişikliği gerektirir."

Green, Mercedes ve Ferrari gibi üretici ekiplerinin ürettiklerini alabilmek için bir finansman olması gerektiğini, finansman olmadan bu değişimin yapılması durumunda başka bir yerden yardım almanın çok önemli olduğunu söyledi.

"Bence stratejimiz her zaman küçük/orta büyüklükte bir takım olmak." diyen Green ekledi: "Finansal olarak çok mantıklı ve bir üretici ile bazı parçaların üretiminde beraber çalışmak aynı zamanda bütçe sınırlanmasının altında olmanıza yardımcı oluyor.

"McLaren ile vites kutusu hidrolikleri ile çalışmaya başladığımızdan beri bu şekilde çalışıyoruz. 2015'ten beri de vites kutusunu ve hidrolikleri Mercedes'ten alıyoruz ve bu birlikteliği 2015 senesinde genişlettik.

"Yeni kurallar sonrasında da bu çalışma sistemini gözden geçireceğiz ancak yapılması gereken bir maliyet kazancı hesaplaması vardı."

Sezon öncesi testlerde güçlü tempoya sahip olduğu görülen takım, Green'in düşüncesine göre uzun vadede, verdikleri bu karar ile daha da ileriye gidecek.

"Bazı büyük takımların hemen arkasında yer alabiliriz. Ve neden olmasın? Bizim gibi 400-500 çalışana sahip bir takım için bu durumda olmak mükemmel olurdu."