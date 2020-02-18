Racing Point, neden SportPesa ile devam etmediğini açıkladı

SportPesa, 2019 sezonu öncesinde "çok yıllık" bir anlaşmanın parçası olarak Racing Point'in isim sponsoru oldu, ancak aradan geçen tek yılın ardından ünlü bahis markası artık takımın partnerlerinden biri olarak gösterilmiyor.

Şirket son zamanlarda Premier Lig takımlarından Everton da dahil olmak üzere diğer spor takımları ile olan anlaşmalarını sona erdirdi ve Szafnauer, "SportPesa'nın kendi pazarlarında bazı zorluklar yaşadığını" doğruladı. Bundan ötürü de Racing Point ile olan anlaşma sona erdi.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "Hâlâ bize dahil olmak istiyorlar, ancak belki de bu isim sponsoru olarak değil, farklı bir seviyede olacak."

"Bu yüzden onlarla konuşmaya devam ediyoruz, onlar bizim arkadaşlarımız ve umarım onları sponsorlarımız ve partnerlerimiz arasına ekleyebiliriz."

"Ama her şeyden önce yeni isim sponsorumuz BWT ve araç harika görünüyor. Arka kanat biraz daha pembe, büyük BWT yazısı var ve bence bu çok iyi görünüyor."

“BWT adına yapmaya çalıştıkları şey içinde de iyi çok iyi. Bu, Formula 1'in de yapmaya çalıştığı şeyle aynı doğrultuda giden bir şey."

"Formula 1 sürdürülebilir olmak istiyor ve buna plastik şişelerden arınmak da dahil. BWT bu konuda yardımcı olmak ve sonunda tüm yarışların plastik içermemesi hakkında onlarla konuşuyor."

"Ama her defasında bir adım atmalıyız ve umarım BWT sadece ekibimize değil, Formula 1'in tamamına da yardımcı olabilir." dedi.

Szafnauer, 2017'de takımın sponsoru olan ve pembe renge geçiş yapmalarını sağlayan BWT ile uzun vadeli bir anlaşmaya sahip olduklarını da söyledi.

2021'de Aston Martin olarak yeniden isimlendirildiğinde durumun nasıl işleyeceği sorusuna, Szafnauer, "Gelecek yıl Aston Martin şasi adımız olacak ve biz de üretici ekip olacağız."

"Şasi adına sahip diğer tüm üretici ekipler gibi, her zaman bir isim sponsoru için yerimiz var."

"Ferrari veya Mercedes'ten farklı değil. Mesela Mercedes'in Petronas'a sahip olduğunu biliyorsunuz ve bu yüzden BWT ile sorun olmayacak." yanıtını verdi.

Szafnauer, 2021 Aston Martin'in pembe renge sahip olup olmayacağıyla ilgili ise yorum yapmak istemiyor.

"Neler olacağını göreceğiz. Demek istediğim, bu yılı bitirip, sonraki yıla doğru ilerlediğimizde aracın gelecek yıl nasıl görüneceği hakkında konuşmaya başlayacağız."