Racing Point, Mick Schumacher'le ilgileniyor

Mick Schumacher şu anda Formula 2'de yarışıyor ama aynı zamanda Ferrari'nin genç sürücü akademisinin de bir parçası.

Alman pilot bu yıl genel olarak geride kalsa da, şanssızlıklar ve sorunlarla boğuştu.

Gelecek yıl serideki ikinci yılını geçirecek Schumacher'in güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.

Bununla birlikte Racing Point patronu Otmar Szafnauer, genç pilotla ilgilendiklerini söyledi.

Szafnauer, Speed Week'e verdiği demeçte, “Griddeki herkes Mick Schumacher'in yaptığı işi dikkatlice takip ediyor ve biz de onlardan biriyiz." dedi.

Buna rağmen Racing Point’te önümüzdeki birkaç yıl içerisinde boş bir koltuk oluşma ihtimali düşük görünüyor.

Çünkü Lance Stroll'ün babası takımın sahibi konumunda yer alıyor ve ayrılması beklenmiyor. Sergio Perez de bu yıl takımla üç yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.

Ancak Szafnauer genç sürücülerle çalıştıklarını ve onları takip ettiklerini söyledi.

Szafnauer, "Takip ettiğimiz epey sürücü var ve onları alt kategorilerde izliyoruz. Gerçekten iyi pilotlar var." dedi.