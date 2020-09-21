Racing Point, Michael Jordan’ın eski pazarlama şefi ile anlaştı

Slack, gelecek sene Aston Martin ismini alacak olan takıma Sebastian Vettel’in yanı sıra katılacak bir diğer büyük isim olacak.

Slack, 1990’larda Michael Jordan’ın pazarlama aktiviteleri şefi olarak görev yaptı ve spor pazarlamaları ile iş dünyasında 30 yıldan fazla bir tecrübeye sahip.

Amerikalı isim daha sonra futbola yöneldi ve İtalyan futbol kulübü Inter Milan’ın dört yıl boyunca CEO’luğunu yaptı ve Wasserman, IMG gibi ajanslarda üst düzey pozisyonlarda yer aldı.

Slack’in son motor sporları deneyimi, MotoGP’nin ticari hak sahibi Dorna’daki ticari bir danışmanlık rolüydü. Ancak şimdi pazarlama şefi olarak Racing Point’e katılacak ve görevine hemen başlayacak.

Slack, takım patronu ve CEO Otmar Szafnauer’e doğrudan rapor vererek Racing Point’in üst düzey yönetici ekibine destek verecek.

Racing Point takım sahibi Lawrence Stroll, “Bu sezon pistte kaydettiğimiz gelişim ve yakın zamanda Aston Martin F1 Team haline dönüşecek olmamızla beraber, Formula 1’in ön taraflarında yer alan ikonik ve yeni bir spor varlığı oluşturmak için eşsiz bir fırsatımız var.”

“Önümüzde yer alan tüm global ticari ve pazarlama fırsatlarını gerçeğe dönüştürmemize yardımcı olması için Jefferson Slack’i görevlendirmekten memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Slack, Racing Point’i, “sadece Formula 1’de değil, tüm spor endüstrisindeki en heyecan verici ticari fırsatlardan biri olarak” niteledi.

Slack, “Aston Martin F1 Team ile ikonik ve yeni bir spor markası oluşturmak istiyoruz ve bu süreçte diğer markalar ve ortaklar için eşsiz bir global pazarlama platformu oluşturacağımıza inanıyoruz.”

“Lawrence ve Otmar ile çalışmayı ve birinci sınıf bir ticari ve pazarlama ekibi kurmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” şeklinde konuştu.