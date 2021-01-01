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Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Mercedes tarzı aerodinamik konsepte geçmenin karşılığını aldık"

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Racing Point: "Mercedes tarzı aerodinamik konsepte geçmenin karşılığını aldık"
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Racing Point, sonunda 2020 sezonunda Mercedes tarzı aerodinamik felsefeye geçebildi ve bunun karşılığını da aldıklarını düşünüyorlar.

Takım 2020 sezonuna yeni RP20 aracıyla geldiğinde ve Mercedes’in 2019 aracıyla birçok açıdan benzerlik gösterince rakip takımlar eleştirilerini gizlemekte hiç gecikmedi ve Racing Point’e karşı protestolara başlandı.

FIA sonuç olarak takımların fotoğrafları inceleyerek Tersine Mühendislik yoluyla rakiplerinin araçlarının büyük parçalarını kopyalamasını yasakladı fakat RP20 aracında kurallara aykırı bulunan tek parça 2019 ve 2020 regülasyonları arasındaki değişimden ötürü fren kanalları oldu. Ve bunun için takıma 15 puan ve 400 bin Euro ceza verildi.

Fakat Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, Mercedes’in kullandığı gibi düşük çatallı bir aero düzenine geçmenin takımın uzun zamandır hedefi olduğunu fakat finansal olarak buna ancak 2020’de uygun olabildiklerini savundu.

GPFans’a konuşan Szafnauer, “Mercedes haricinde tüm grid bizim gibi yüksek çatallı bir aero düzeni kullanıyor.”

“Her zaman düşük çatallı aero düzenine geçmek istemişizdir, her zaman. Sadece yeterli finansal imkanlara ve bilgiye sahip değildik. Her zaman seneden seneye geçerken bazı parçaları aktarıyoruz çünkü yenilerine gücümüz yetmiyor ve bu yüzden yüksek çatallı bir aero düzenine sahip olmamak çok büyük bir riskti ve finansal olarak imkansızdı.”

“Bu sene ilk defa ‘tamam, düşük çatallı bir aero düzenine geçelim’ diyecek finansa sahiptik çünkü vites kutusu gerçekten buna göre dizayn edilmişti. Her zaman yarım adım geride kalıyorduk çünkü vites kutusu arka tarafta aerodinamik açıdan yapmak istediklerimize izin vermiyordu.”

“Arka stabiliteye sahip olmak pilotların her zaman şikayetlerinde dile getirdiği bir konuydu, o yüzden artık gücümüz yettiğine göre yapabileceğimiz en iyi şeyin vites kutusunun aerodinamik olarak tasarlanma yönünde devam etmek olacağına karar kıldık.”

“En büyük korkum ne bilmediğimizi bilmememizdi ve ileriye 1 adım atmak için geriye 2 adım atmış olacaktık. Kararı aldığımız zaman bunu hayata geçirebilmek için sadece 1 yılımız vardı.”

“Sonra 2021 için yeni aracımız vardı. Benim açımdan büyük bir riskti. Zevk aldığım şey bu riski almak ve kış arasında aslında iyi bir iş çıkararak rekabetçi bir araca sahip olmaktı. Her şey bundan ibaret.”

“Bu riski aldık ve rekabetçi bir araçla ortaya çıktık. Herkesin bize saldırarak ‘ah, biliyorsunuz şunu yaptılar...’ demeleri yaptıklarımız hakkında hiçbir fikirleri olmadığını gösteriyor. Tasarladık, geliştirdik, riski aldık ve ödülümüze kavuştuk. Şu an burada, geride iyi bir sezon bırakmış olarak duruyoruz.” dedi.

Racing Point, Abu Dhabi’de sezonun son yarışında her iki pilotuyla da puan alan McLaren’a son anda geçilerek 2020 sezonunu üreticiler şampiyonasında 4. sırada tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Memet Kağan Bilgili

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