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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Mercedes fren kanallarını Ocak ayında yedek parça olarak almış

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Racing Point, Mercedes fren kanallarını Ocak ayında yedek parça olarak almış
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
9 Ağu 2020 08:19

Racing Point, Mercedes'e ait 2019 fren kanalı parçasını Ocak ayında testlere yedek parça gibi götürmek için almış.

Racing Point, 2020 F1 aracında Mercedes aracına ait arka fren tasarımlarını kullandığı için 15 puan silme ve 400.000 Euro para cezası almıştı.

Takım daha öncesinde de Mercedes fren kanallarını kullanıyordu ancak o dönemde fren kanalları paylaşılabilen parçalar arasında yer alıyordu. Racing Point, bu kararı temyize götürme isteğini FIA'ya bildirdi.

FIA hakemleri, Racing Point'in Mercedes'e ait bir set fren kanalını 6 Ocak 2020'de aldığını doğruladılar. 6 gün önce bu parçalar liste dışında yer alırken o tarihte listelenmiş parçalardı.

Hakemler bunu çok ciddi bir kural ihlali olarak görmediler çünkü 2019'da yasal olarak yapılan paylaşımın devamı olarak gördüler. Buna rağmen Racing Point ve Mercedes'in rakipleri endişelerini dile getirdiler.

Motorsport.com'un neden halihazırda bildiği parçaları aldığının sorulması üzerine takım patronu Otmar Szafnauer, sezon öncesi testlerde yedek parça olması için bunu yaptıklarını söyledi.

Szafnauer, "Kuralları, sportif kuralları okursanız, yeni kurallar şampiyonanın ilk antrenman seansından 24 saat öncesine kadar uygulamaya konulmaz. O parçaları almamızın nedeni, bu sene için tasarladığımız ve ürettiğimiz parçaların Şubat ayındaki kış testlerine zamanında yetişip yetişmeyeceğinden emin olmamamızdı."

"Bu yüzden o parçaları kış testlerinde yedek olmaları için aldık. Sonrasında buna ihtiyacımız olmadı. Parçalarımız yetişti."

Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu transferin tamamen alakasız olduğunu ve Racing Point'in 2020 fren kanallarının tasarımıyla bir bağlantısının olmadığını söyledi.

Wolff, "Formula 1'deki herkes, fren kanallarının ya da diğer parçaların kendi çizimlerinize, kendi kalıplarınıza ve kendi geliştirmenize bağlı olarak üretildiğini bilir. Racing Point'in fren tamburları, geçen sene bitmeden çok önce hazırdı. Fren tamburları kış testlerinde, onların parçaları hazır olmadığı için yardımcı olmak adına verildi."

"Onların fren kanalı tasarımlarına hiçbir etkisi olmadı. FIA'nın 10-12 sayfalık kararında, o parçaların etkisinin olmadığı açık bir şekilde belirtildi." dedi.

 

Mercedes AMG F1 W10 rear brakes drum detail

Mercedes AMG F1 W10 rear brakes drum detail

Photo by: Giorgio Piola

Racing Point RP20 rear drum

Racing Point RP20 rear drum

Photo by: Giorgio Piola

Ancak Szafnauer'in iddiasının aksine, sportif kurallar şampiyonanın ilk antrenman seansından 24 saat önce devreye girmiyor. Hakemler, "2020 sportif kuralları 1 Ocak 2020 itibariyle devreye girer ancak bahsedilen tarihten önce takımlar sportif kurallara uyup uymadıklarından emin olmak için gerekli adımları atarlar." diyerek bunu yalanladılar.

Buna karşı hakemler, fren kanallarının statüsü ile ilgili son dönemde yapılan değişikliklerin bu noktada bir kınamaya ya da cezaya uygun olmayacağına dikkat çektiler.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al , Racing Point
Editör Luke Smith

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