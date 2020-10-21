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Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "McLaren ve Renault da Mercedes'i kopyalıyor"

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Racing Point: "McLaren ve Renault da Mercedes'i kopyalıyor"
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Abdullah Çelik

Racing Point takımının teknik patronu Andrew Green, Renault ve McLaren takımlarının da Mercedes'i kopyaladıklarını söyledi.

Racing Point, bu sene hem görsel hem de karoser altında yer alan parçalar açısından Mercedes'in 2019 F1 aracına çok benzer bir araç hazırladı. Bu yüzden 2020 Racing Point aracı, özellikle sezonun ilk yarısı "Pembe Mercedes" olarak anıldı.

Aerodinamik parçalar dışında takımın fren kanalı tasarımları da Mercedes'e benzerliğiyle dikkat çekmişti. Renault bu parçaları protesto etti ve sonunda haklı çıktı.

Bazı takımların şikayetleri üzerine, Racing Point tarzı kopyalamaların 2021'den itibaren yasak olacağı duyuruldu.

Green, kuralların bu konuda açık olmadığını ve bazı sorunların olabileceğini söyledi.

 

Auto Motor und Sport'a konuşan Green, kendilerinin bu sene kurallara aykırı bir şey yapmadığını ancak gelecek seneki kopyalama kuralları konusunda ayrışma olmaması için anlaşmaya vardıklarını, aslında kopyalama işini tüm takımların yaptıklarını söyledi.

Green, "Diğer araçlara ve yeni fikirlere, ilham almak için bakmaya devam edeceğiz. Diğer takımlar bunu yapmayacaklarını ve tüm fikirleri kendilerinin üreteceğini söylüyorsa, hayal kuruyordur. McLaren geçtiğimiz günlerde yeni burun ve ön kanadı araca ekledi. Bu tasarım tamamen Mercedes'ten alındı. Kimse onların kopyaladığı yönünde şikayet etti mi? Sadece Racing Point'in bunu yapmasına izin verilmedi. Renault'da da aynısı söz konusu. Aracın ön tarafı tamamen Mercedes konseptinin kopyası. En çok bağıranlar, aslında en çok kopyalayanlar oluyor."

"Yeni kuralları, barış olması için kabul ettik. Barış anlaşması gibi bir şeydi. Yaptığımız şey bazılarını üzdü. Ancak biz asla kurallara aykırı bir şey yapmadık. Ancak birçok insan bunu sevmediği için, yeni kuralları imzalamaya hazırdık. Sonucunda, bu teknikle yeniden üretim gibi bir şey yapamayacağımızı belirttiler."

"Kabul ediyoruz ancak bu bizim için büyük bir mücadeleyi beraberinde getiriyor çünkü 2021 için hazırladığımız bazı şeyleri değiştirmek ve yeniden tasarlamak zorunda kalacağız. Sporun iyiliği için bu acıya katlanacağız. Ancak şu anda bizim oy verdiğimiz kurala karşı bazı direktifler var. Eğer kurallar baştan yazılı olsaydı ve bu açıklamalar o dönemde belirtilseydi, o zaman bu anlaşmayı kabul etmezdik." dedi.

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Green, kurallar ve açıklamalar hakkındaki şu farklılıklara dikkat çekti: "Açıklamada, sadece tek bileşenleri yeniden üretmeye izin verilmeyeceği değil, konseptleri uygulamanın da yasak olacağı belirtiliyor. Kurallar bunu söylüyor. Bu kabul edilemez bir yorum."

"Bir başka aracın konseptini kendi aracına adapte etmediğini nasıl kanıtlayabilirsin? Konsept nerede başlayıp nerede biter? Bu durumda McLaren bu burun ve yeni ön kanatla yarışamamalı. Temel bir konseptten bahsediyoruz."

"Diğer konseptleri kendi aracına adapte etmek yasak olursa, o zaman kimse aracını geliştiremez. İyi konsept her zaman diğerlerinden daha üstün olur. Bu, sporun 2022'de getirmek istediği kurallara çelişen bir şey. Hedef tüm takımları birbirlerine yakınlaştırmaktı."

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Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Иван Матушкин

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