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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Mayıs ayında 2021'e odaklanacak

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Racing Point, Mayıs ayında 2021'e odaklanacak
2 Şub 2020 06:00

Racing Point'in teknik direktörü Andy Green, Mayıs ayında 2021 aracına odaklanacaklarını söyledi.

2019 yılında yedinci olarak istediği sonucu olamayan Racing Point, 2021 yılında gelecek olan yeni kurallarla birlikte öndeki takımlarla aradaki farkı azaltmak istiyor.

Takım bunun için çalışmalara çoktan başladı ve simülatöre ek olarak yeni bir fabrika hazırlıyor.

2020 yılında ise, pek de hızlı olmayan RP19'un zayıf noktalarına odaklanan Racing Point, bu açıdan çok fazla çaba gösterdi.

Auto Motor und Sport'a konuşan teknik patron Andy Green, çok fazla şey öğrendiklerini doğruladı ve Mayıs ayı civarında 2021'e odaklanacaklarını dile getirdi.

“Aracın hızlı olabilmesi için gerekli her şeyi yaptık. Sonunda, 2019'dan çok şey öğrendik ve bu bilgileri 2020 şasisini geliştirmek için kullandık."

"Ekibimizde, farklı bölümlerde çalışan her 20 kişi 2021 için hazırlanıyor. Ancak toplamda 40 tasarım mühendisimiz var. Yani bu, %50'sinin zaten 2021'e odaklandığı anlamına geliyor. Bu açıdan 2020 aracı üzerinde daha az kişi çalışıyor. 100 kişiniz varsa, o zaman zorluklar daha az olur, bu nedenle en iyi takımların ciddi bir avantajı var."

"CFD ve rüzgar tünelinin kullanımıyla ilgili genel kısıtlamalara uydukları açık, fakat bizden daha fazla mühendisleri var. ”

“Elbette gelecek yılı feda etmeyeceğiz. Çünkü bunu çok erken bir noktada yaparsanız, tüm sezona mal oluyor. Bunu yapmak istemiyoruz. Bu sebeple takım, kaynaklarını doğru bir şekilde tahsis etmeye çalışıyor."

"2021 için hazırlanmak bizim için bir öncelik olmaya devam edecek ve durum bizim için kolay olmayacak. Büyük takımlar 2021'e hazırlanmak için ciddi kaynaklara sahipler ve çok büyük çaba gösterdiklerini biliyoruz. Bütün bunlar beni gerçekten endişelendiriyor."

"Çünkü gelişim çalışmalarının büyük kısmı 2020'de yapılacak. İstediğimden çok daha az kaynağımız var ve yeni bir araca normal bir yıla göre yaklaşık üçte bir daha az para harcayabileceğiz. Yaklaşık Nisan-Mayıs gibi, bir sonraki sezona hazırlanmaya başlayacağız. Bu tabii ki en iyi durum değil."

"Her iki yılda da acı çekeceğiz. 2020'de acı çekeceğiz, çünkü 2021'i düşünmek zorundayız. 2021 için de 2020'yi ihmal edemeyiz. Şu anda bizim için iyi bir orta yol yok. Küçük bir takım için zor bir zaman olacak. Büyük takımlar için durum böyle değil ve bu beni çok tedirgin ediyor."

Çeviri: İnci Beğen

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