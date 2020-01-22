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Formula 1 / Son dakika

Racing Point lansman tarihini açıkladı

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Racing Point lansman tarihini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Oca 2020 17:46

Racing Point F1 Takımı, 2020 Formula 1 sezonunda kullanacağı aracının lansman tarihini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Racing Point, yeni aracının lansmanını 17 Şubat'ta Avusturya'nın Mondsee kentindeki BWT merkezinde tanıtacak.

BWT, 2017 yılında Force India ile Formula 1'e girmişti. Şirketin sponsor olmasıyla birlikte, Silverstone merkezli ekibin araçları pembe renge sahip olmaya başladı.

2020 sezonu Lawrence Stroll önderliğindeki konsorsiyumun, Vijay Mallya'nın Force India takımını satın almasından sonraki ikinci sezon olacak.

Stroll'un oğlu Lance, geçen yıl uzun vadeli yeni bir anlaşma imzalayan Sergio Perez'in takım arkadaşı olmaya devam edecek.

Racing Point, 2020 aracının lansman tarihini açıklayan altıncı takım oldu. Diğer beş takım yeni araçlarını 11-14 Şubat tarihleri arasında tanıtacak.

Sezon öncesi testleri ise 19 Şubat'ta Barcelona'da başlayacak.

Açıklanan lansman tarihleri:

Tarih Takım Yer/ Saat
11 Şubat 2020 Italy Ferrari Italy Reggio d'Émilie, 18:30
12 Şubat 2020 France Renault France Paris
13 Şubat 2020 United Kingdom McLaren United Kingdom Woking
14 Şubat 2020 Germany Mercedes United Kingdom Silverstone
14 Şubat 2020 Italy AlphaTauri Austria Salzbourg, 19:00
17 Şubat 2020 United Kingdom Racing Point Austria Mondsee, 14:30
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

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