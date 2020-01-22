Racing Point lansman tarihini açıkladı

Yapılan açıklamaya göre Racing Point, yeni aracının lansmanını 17 Şubat'ta Avusturya'nın Mondsee kentindeki BWT merkezinde tanıtacak.

BWT, 2017 yılında Force India ile Formula 1'e girmişti. Şirketin sponsor olmasıyla birlikte, Silverstone merkezli ekibin araçları pembe renge sahip olmaya başladı.

2020 sezonu Lawrence Stroll önderliğindeki konsorsiyumun, Vijay Mallya'nın Force India takımını satın almasından sonraki ikinci sezon olacak.

Stroll'un oğlu Lance, geçen yıl uzun vadeli yeni bir anlaşma imzalayan Sergio Perez'in takım arkadaşı olmaya devam edecek.

Racing Point, 2020 aracının lansman tarihini açıklayan altıncı takım oldu. Diğer beş takım yeni araçlarını 11-14 Şubat tarihleri arasında tanıtacak.

Sezon öncesi testleri ise 19 Şubat'ta Barcelona'da başlayacak.

Açıklanan lansman tarihleri: