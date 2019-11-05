Racing Point: “Kvyat’ın cezasıyla adalet yerini buldu”

Bu ceza, orta grup mücadelesine büyük bir önem taşıyor. Çünkü Kvyat’ın 10. sıradan 12. sıraya düşmesiyle beraber Perez 10. sıraya çıktı ve aldığı bir puanla beraber takımlar şampiyonasında Racing Point, Toro Rosso’nun önüne geçmiş oldu.

Sezonu altıncı ve yedinci bitiren takımlara verilen para ödülünün arasındaki fark ise 5 milyon dolar civarında.

Kvyat, son turda mücadele ettiği Perez’e sarı bayrakların sallandığı bölgede DRS yardımıyla yaklaşmış ve 15. virajda atak yapmıştı. Rus sürücü rakibine önce temas etmiş ve daha sonra geçişini tamamlamıştı ancak 5 saniye zaman cezası almıştı.

Motorsport.com’a konuşan Szafnauer, “Aradaki tüm farkı sarı bayrak bölgesinde yavaşlamayarak kapatamazsınız ve bordürlerin üzerinden fırlayarak rakibinize çarpamazsınız. Adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Bu olmasaydı Sergio onu arkasında tutabilirdi.”

“Eğer araç üstü görüntülere bakarsanız, sarı bayraklar altında yaklaştığını görebilirsiniz.”

“Checo, yapması gerekeni yapıp ayağını gazdan çekti. Sarı bayrak sallanan bölgede yavaşlamaya hazır olmalı, DRS’yi açmamalısınız. Ayağınızı gazdan çekmeye ve durmaya hazırlanırken neden DRS açarsınız ki?” ifadelerini kullandı.

FIA yarış direktörü Michael Masi ise bu olayın, bir önce yarış olan Meksika’da son turda yaşanan Kvyat-Hulkenberg olayına çok benzediğini ve bu yüzden hakemlerin hemen ceza kararını verebildiğini söyledi.

Masi, “Oldukça net bir olaydı. Olayın son turda gerçekleşmesi sebebiyle direkt olarak olayı hakemlere gönderdik.”

“Dany viraja girdi, iç taraftaki bordürün üzerinden fırladı, geç bir fren hamlesiyle geldi ve sonuç olarak temas yaşandı. Hakemler olaya baktı ve kararlarını verdiler.” dedi.

Szafnauer, Toro Rosso ile girdikleri altıncılık mücadelesinin, özellikle finansal çıkarımlar göz önüne alındığında kızıştığını belirtti.

“İki yarış kaldı, bu yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Paradan bağımsız olarak, elinizden geldiği kadar yukarıda bitirmek istersiniz. Ancak kesinlikle para da önemli.”

“Burada bir mücadele içerisindeyiz ve son iki yarışta alacağımız puanları maksimize etmemiz gerekiyor. Her şey olabilir, ancak sıkı çalışacağız.”