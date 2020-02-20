Racing Point: "Kuralları ihlal etmedik"

Racing Point'in Mercedes F1 aracına benzemesinin yankıları devam ederken, sık sık bu ortaklığın yasal olup olmadığı sorgulanıyor.

Ancak Andy Green bir kez daha yasal olmayan bir şey yapmadıklarını söyledi.

"Yıllardır bizi rahatsız eden sorunu çözmek istedik. Önceki konsepti 2014'te seçtik ve o zamandan beri tempomuzu yavaş yavaş arttırdık ve araç sürekli daha iyi hale geldi, ancak kurtulmaya çalıştığımız bir çeşit zayıf noktamız vardı."

"Gelişebilmek adına bu sorunu çözmek için pek çok teknik güncelleme geliştirdik ve Abu Dhabi Grand Prix hemen hemen etkiliydi, ancak gelişim hızı son derece yavaştı ve şasinin temel özellikleri değişmemişti."

"Geçen sezonun ortasında kendimize 'ne yapacağız?' diye sorduk. Çünkü mevcut teknik düzenlemeler sadece bir yıl daha yürürlükte kalacaktı ve bulduğumuz her şeyi bırakmak zorunda kalacaktık. Çünkü 2021'de her şey tamamen farklı olacak."

"Soru şuydu: önceki beş yılda yaptığımızla aynı şeyi yapmaya devam mı edecektik? Yoksa yeni bir şey mi deneyecektik? Herkes oybirliğiyle ikinci senaryoyu seçti: sıfırdan yeni bir projeye başlayacaktık. Ama nereden başlayacaktık?"

"Mercedes'ten güç ünitelerini ve vites kutularını satın alıyoruz ve yeni Racing Point'te kullanılan parçalar onların 2019 parçaları - onlardan her zaman bir önceki senenin aktarma ünitesini alıyoruz. Bu paketin özelliklerinden biri arka süspansiyon dizayn ederken yapabileceklerinizin sınırlı olması. Vites kutusu bir Mercedes aracı için tasarlanmıştı ve bu konsepti takip edip düşük eğime sahip (aracın piste olan açısı) bir şasi üretmelisiniz."

"Bizim iyiliğimiz için hiçbir şeyi değiştirmeyecekler, bu yüzden aynı yönü seçmeye ve bunun ne olduğunu görmeye karar verdik. Öyle de yaptık. Söylediğim gibi bu ciddi bir risk, çünkü sadece birinin konseptini kullanmakla kalmıyor, özelliklerini ayrıntılı olarak anlamamız ve geliştirmemiz gerekiyor."

"Tüm bu çözümlerin Racing Point tarafından sıfırdan geliştirildiğini söylyebilirim. Mercedes'ten bağımsız olarak oluşturmamız gereken parçalarla ilgili hiçbir teknik bilgi kullanılmadı."

"Asla bunu yapmazlar ve biz de zaten onlara asla sormayız. Buna teknik düzenlemeler de izin vermez. Hiçbir şekilde yönetmelikleri delmeyiz."

"Sadece gördüklerimizi uyguladık. Tüm takımların rakiplerinin arabalarını dikkatle izlediğini biliyoruz - pit yolunda çok sayıda fotoğrafçı var ve çoğu çeşitli takımlara ait."

"Tüm yaptığımız bu bilgileri kullanmaktı. Ancak diğerleri de aynı verilere sahipti."