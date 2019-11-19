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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Kubica ile ilgileniyor

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Racing Point, Kubica ile ilgileniyor
19 Kas 2019 05:40

Takım patronu Otmar Szafnauer, Racing Point'in 2020 için Robert Kubica ilgilendiğini doğruladı.

Sezon sonunda Williams ile yaptığı anlaşma sona erecek olan Robert Kubica’nın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Kubica’ya Haas’ın teklif yaptığı biliniyor ve tecrübesini kullanmak isteyen Racing Point de kendisiyle ilgileniyor.

Kubica, gridin sonunda geçirdiği yılın ardından sezon bittiği için mutlu olduğunu söylemişti.

Polonyalı pilot, “Sezonun bitmesi harika. Bu son yarış ve dürüst olmak gerekirse bu gerçekten çok uzun bir sezondu..." dedi.

Kubica’nın sponsoru PKN Orlen de Abu Dabi’den sonra Williams’tan ayrılacak. Polonyalı petrol şirketinin Haas ve Racing Point ile görüşmelerde olduğu biliniyor.

Kubica test ve yedek pilot olarak düşünülüyor ve bu rolü DTM gibi başka bir seri ile birleştirmeyi planlıyor.

Haas patronu Gunther Steiner, Brezilya’da 34 yaşındaki sürücü ile en kısa sürede anlaşmak istediğini söyledi.

Steiner, “Önümüzdeki günlerde bir şeyler açıklayabileceğimizi umuyorum.” dedi.

Ancak Racing Point patronu Otmar Szafnauer, Kubica ve sponsoruyla anlaşmak istediğini söyledi.

Polonyalı Eleven Sports’a verdiği demeçte, “Robert takımda kalırsa çok iyi olur. Ona gerçekten çok saygı duyuyoruz, bu yüzden bize katılmaları harika olurdu.” dedi.

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