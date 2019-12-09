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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Kubica ile anlaşmak istiyor

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Racing Point, Kubica ile anlaşmak istiyor
9 Ara 2019 19:03

Racing Point patronu Otmar Szafnauer, 2020 yılı için Robert Kubica'yı istediklerini çünkü kendisinin takıma önemli bir katkıda bulunabileceğini söyledi.

Formula 1 gridindeki çoğu takımın simülatöründe vakit geçiren tecrübeli F1 pilotu Robert Kubica, 2020'de Formula 1'de yer almayacak.

Polonyalı pilot şimdi tam zamanlı olarak DTM'de yarışmaya hazırlanıyor ancak aynı zamanda Formula 1'de bir takımın gelişim/test pilotluğunu da yapmayı planlıyor.

Kubica'nın Haas ve Racing Point ile yaptığı görüşmeler devam ediyor.

Haas, Kubica'yı çok istese de Racing Point ile anlaşmaya yakın olduğu yönünde haberler geliyor.

Bununla birlikte Racing Point patronu Otmar Szafnauer, "Robert'ın Racing Point'e katılmasını gerçekten çok istiyoruz çünkü bize kesinlikle faydası dokunabilir." dedi.

Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Kubica geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, "Son on yılda her şeyi kontrol edemeyeceğinizi öğrendim. 2011'de üç yıllık Formula 1 sözleşmem vardı ve aniden yaralanmış bir vücutla hastanede uyandım. Gelecek yıl kesinlikle yarışmak istiyorum." demişti.

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