Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor

Dün açıklanan kararda Racing Point'in Mercedes'in 2019 fren tasarımını kullandığı gerekçesiyle 15 takımlar şampiyonası puanını kaybettiği ve 400 bin euro para cezası aldığı duyuruldu.

Ancak bunlardan ziyade birçoğu için şaşırtıcı olan şey, Racing Point'in kurallara aykırı bir parçaya sahip olmasına rağmen fren kanallarını sezonun kalan kısmında kullanmaya devam edecek olmasıydı. FIA, kural ihlalinin tasarım sürecinde yapıldığını ve verilen cezanın yeterli olduğunu söyledi.

Rakip takımlar ise bu görüşe katılmadıklarını ifade ettiler. Ferrari, daha sert ceza verilmesi için kararı temyize götürürken onu McLaren takip etti.

Zak Brown, FIA'nın vermiş olduğu kararı sorgulayan isimlerden birisiydi. Brown, "Avusturya'da araçta yer alıp yasal olmayan bir parçanın hâlâ araçta kullanılmaya devam ediyor olması taraftarlar için kafa karıştırıcı bir şey. Tüm bu kopyalama süreciyle alakalı, tüm aracı fotoğraf yöntemiyle kopyaladıklarını iddia etmişlerdi. Ancak davayla alakalı kararı okuduğunuzda bunun saçmalık (BS - bullshit) olduğu açık. Bu yüzden araçtaki diğer her şeyi sorgulamanız gerekir." dedi.

Brown'ın bu sözleri sorulduğunda Szafnauer, "Zak Brown için bu saçmalık olabilir çünkü o bir mühendis değil. Ne hakkında konuştuğuna dair hiç bir fikri yok. Sıfır."

"Ve F1 kuralları hakkında bu kadar az biliyor olmasına şaşırdım. F1'den ziyade eski yarışlara dair daha çok bilgisi var gibi görünüyor." şeklinde cevap verdi.

Szafnauer, Racing Point'in FIA kararını temyize götürüp götürmeme konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

Szafnauer, "Temyize giderken avukatlardan daha fazla yasal destek almalıyız. Bu durumda avukatlara vereceğimiz para, alacağımız cezadan fazla olabilir. Buna karar vermemiz lazım."

"Bunun yanında verilen 15 puan cezasını iyi değerlendirmemiz lazım. Bu şampiyona sonunda önemli olacak mı? Bazı senelerde önemli olur, bazılarında olmaz. Tahmin etmesi zor."

"Ve son olarak kesinlikle yanlış bir şey yapmış olmasak dahi, sportif kuralların uygulanma sürecinde ihlal yapmış olmamız da olumlu bir şey değil. Bu yüzden adımızı temize çıkarmak için temyizi değerlendirmeliyiz. Biz kesinlikle yanlış bir şey yapmadık. Kuralları mükemmel şekilde takip ettik."

"Temyize gittiğinizde, sizin argümanlarınızı dinleyecek farklı jüri üyeleri olacak." dedi.

Kendileri için verilen bu kararın ardından geçen dramatik günün sonunda ne hissettiğinin sorulması üzerine Szafnauer, "Muhtemelen hayal kırıklığı çünkü fren kanalları listede değilken listeye alındı. Biz Haas ve Toro Rosso gibi, bir başka takımla ilişki kurduk. Onlar da her zaman başkalarının fren kanallarını kullandılar."

"Haas'ın asla Ferrari haricinde bir fren kanalı tasarımı kullandığını düşünmüyorum. Kendilerine ait bir tasarımı asla hazırlamadılar."

"Biz her zaman kendi aracımızı tasarladık. 2018'de yasal olarak Mercedes'in fren kanallarını kullanma sürecine başladık. O dönemde fren kanallarının liste dışından listeye alınması olayı dahi söz konusu değildi. Ancak şimdi, Mercedes'e ait verilerle tasarıma başladığımız için kuralları ihlal ettiğimiz söyleniyor."

"Bu tam olarak saçma. Bu sinir bozucu bir şey. Haas ve Toro Rosso'ya bakın. Onlar sadece verileri değil, fren kanalını ve tasarımları, her şeyi alıyorlar ve onlar için bir sorun yok ancak bize var. Bu gerçekten hayal kırıklığı." cevabını verdi.