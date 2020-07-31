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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Hulkenberg'in COVID-19 testini bekliyor

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Racing Point, Hulkenberg'in COVID-19 testini bekliyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Tem 2020 10:00

Racing Point, Nico Hulkenberg'i Silverstone'daki ilk seansa yetiştirebilmek için Alman pilotun COVID-19 test sonuçlarını bekliyor.

Racing Point Perşembe günü yaptığı açıklamada, Sergio Perez'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve bu yüzden bu hafta sonu yapılacak Silverstone yarışında yer almayacağını duyurdu.

Takım, Motorsport.com'un perşembe akşamı açıkladığı üzere Perez'in yerine geçmesi için Renault'dan ayrılan Nico Hulkenberg'i çağırdı.

Alman pilot, Abu Dhabi 2019'dan sonraki ilk yarışı için perşembe günü hemen İngiltere'ye uçtu.

Ancak Alman pilot FIA'nın kuralları gereği COVID-19 testi negatif çıkıncaya kadar Silverstone'daki padoka giriş yapamayacak.

Anlaşılana göre Hulkenberg, Cuma gününün sabahında pistin dışında bulunan bir test bölgesinde yapılan testten önce, Perşembe akşamı yapılan bir teste de tabi tutuldu.

Sonuçların işlenmesi ve doğrulanması birkaç saat sürüyor.

Racing Point, RP20 için yen yeni bir koltuk getirdi ve bu da zaten koltuk ayarının yapıldığı anlamına geliyor.

Racing Point aynı zamanda Hulkenberg'i resmi olarak Perez'in yerine geçirmeden önce önce kendi tarafında bazı idari çalışmalar yapmak zorunda.

Bu nedenle en azından ilk seansta sadece Lance Stroll'ün piste çıkması bekleniyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nico Hulkenberg Şimdi al
Takımlar Racing Point Force India
Editör Luke Smith

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