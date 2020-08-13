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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Hulkenberg'e teşekkür etti

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Racing Point, Hulkenberg'e teşekkür etti
Ekleyen:
, Editör
13 Ağu 2020 13:15

Racing Point'in takım patronu Otmar Szafnauer, Sergio Perez'in döneceğinin açıklanmasının ardından son iki yarışa katılan Nico Hulkenberg'e teşekkür etti.

Nico Hulkenberg, Sergio Perez'in COVID-19 pozitif çıkmasının ardından Silverstone'daki her iki yarışta da Racing Point'in direksiyonuna geçmişti.

Alman pilot geçen hafta puan almayı da başardı ancak Perez'ın COVID-19 testi, İspanya GP öncesi negatif çıktı ve artık direksiyona Meksikalı pilot geçecek.

Racing Point, şimdiye kadar harika bir iş yapan Hulkenberg'e teşekkür etti.

Szafnauer, “Sergio'nun direksiyona geçmesini memnuniyetle karşılıyoruz, ancak son iki haftada bizim için yaptığı harika işten ötürü Niko'ya da çok teşekkür etmek istiyorum."

"Kendini o kadar da vaktinin olmadığı bir şeyin ortasında hemen hazırlamak zorundaydı."

"O açıdan performansıyla gurur duyabilir. Elde ettiği sonuçlar, yeteneğini herkese tekrar hatırlattı." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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