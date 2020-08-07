Racing Point: "Hakemlerin kararı hayret verici"

Renault'nun çok sayıdaki protestosunun ardından FIA Hakemleri, Cuma günü Racing Point RP20'nin fren kanallarının, FIA Sportif Yönetmeliklerini ihlal ettiğini duyurdu.

Racing Point, takımlar şampiyonasında geçerli olan 15 puanlık bir puan silme cezası aldı ve aynı zamanda 400 bin euro da para cezasına çarptırıldı. Ancak yılın geri kalanında aynı fren kanallarını kullanmaya devam edebilecekler.

Szafnauer, takımın bu parçayı kullanmaya devam edebilmesinden memnundu, ancak Sportif Yönetmelikleri'nde yaptıkları şeyi yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmadığını belirtti.

Sky Sports F1'e konuşan Szafnauer, "Kararın iyi yönü, aracın teknik anlamda tamamen yasal olması, bu nedenle fren kanallarını kullanmaya devam edebiliriz."

"Bu sadece sportif yönetmeliklerde yer alan prosedürle ilgili bir konu. Spor yönetmeliklerini okuyoruz ve orada yaptığımız şeyi yapamayacağımızı söyleyen özel bir hüküm yer almıyor."

"Diğer takımlar da aynısını yapıyor, muhtemelen bizim yaptığımızdan daha fazlasını yaptılar. Bu biraz hayret verici. Ama şimdi cezaya itiraz etmemiz gerekip gerekmediğine karar vermeliyiz.

"Ama dediğim gibi, iyi haber şu ki, bu aracı burada ve buradan sonra aynı şekilde kullanmaya devam edebiliriz, bu yasal."

FIA, Racing Point'in fren kanalı tasarımını sıfırdan tasarladığı iddiasını reddetti ve parçanın ana tasarımcısının Mercedes olduğunu ortaya koydu.

Fren kanalları, geçen yıl paylaşılan parçalardandı ve müşterilere tedarik edinebiliyorlardı. Ama artık listelenen parçalar arasında yer alıyorlar.

Szafnauer, "Araçta, Listelenmemiş bir parçadan listelenmiş bir parçaya geçen sadece bir parça var ve o da fren kanalları."

"Buna oy verdiğimiz zaman strateji grubu toplantısındaydım. Listelenmemiş parçalardan, listelenmiş parçalara geçmesini istedim. Bazı takımlar bunun olmasını istemedi, diğerleri istedi. Sanırım seçimin kaderini etkileyecek olan oyu verecek olan bizdik."

"Bu konuda Cyril'i [Abiteboul, Renault F1 takım patronu] yürekten destekledim."

"Aracın gelişim sürecini, fren kanallarının listelenmemiş parçalardan listelenmiş parçalara geçirilmesini düşünmeden çok önce başlattık."

"Ve şimdi uyguladığımız yöntem ve süreçlerin düzenlemelere dahil olmadığı görülüyor. Bu bizi şaşırtıyor ve üzüyor. Bu, kuralların açıkça ifade edilmediği anlamına geliyor." dedi.

Rakip takım patronları, alınacak kararın gelecekteki F1 modelleri ve takımlar arasındaki paylaşımı tanımlamak adına çok önemli olduğunu vurguladılar.

Ancak Szafnauer, 2022'de yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelerle birlikte endişelerin azalacağını hissediyor.

"Tüm bu tür şeylerin 2022'deki yeni kurallarla ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Orada parçalar farklı kategorilere ayrılıyorlar ve bu da tam olarak durumu düzeltecek."

"2022'de durum netleşecek. Bu düzenlemeler, salgın nedeniyle bir yıl ertelendi ancak yürürlüğe girdiğinde artık tartışma olmayacak.