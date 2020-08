Racing Point: "Hakemler 'kopya kağıdı' dizaynı iddiasında hatalılar"

FIA'nın Cuma günü aldığı karara göre Racing Point, RP20 aracındaki fren soğutma kanalı dizaynında sportif kurallara uymayan bir tasarım kullandı ve Silverstone merkezli takım, 15 puan silinme ve 400.000 Euro değerinde para cezası aldı.

Ancak karardan sonra konunun her iki tarafı birden karara öfkeli bir tepki gösterdi ve FIA'ya konunun temyize götürülmesi üzerine toplam 5 tane başvuru yapıldı.

Racing Point, geçen sene şampiyonluğu alan Mercedes W10 aracının konseptini takip etme kararını aldıktan sonra bu esinlenmeyi her zaman kurallar içerisinde yaptığını söylemişti ve bu dizaynı yapma kararının arkasında durmuştu.

Hakemlerin kararına göre Racing Point, Mercedes'in fren soğutma kanalının CAD modellerindeki şekillerini ve boyutlarını kopyalayarak yeni bir CAD modeli oluşturdu ve hakemler bu işlemi "bir şekli veya çizimi kopyalamak için kopya kağıdı kullanmak" ile karşılaştırdı.

Racing Point, Mercedes'in 2019'da kullandığı fren soğutma kanallarını, bu parçalar listelenmiş parçalar arasına alınmadan önce satın aldı, böylece takım bu parçanın dizayn modelini keşfetme şansı yakaladı.

Silverstone'da Cumartesi günü konuşan Racing Point takım patronu Szafnauer, hakemlerin "bu değerlendirmede hatalı" olduğunu söyledi.

Szafnauer açıklamasına şu şekilde devam etti: "Parçanın tamamını biz dizayn ettik. Hakemler bunu kabul ediyor, ancak dizayna Mercedes'in fren soğutma kanalına bakarak başladığımızı söylüyorlar."

"Ancak şunu hatırlamanız gerekiyor, 2019'da bu parça listelenmiş parçalar arasında değildi."

"Kendinize sormanız gereken soru 'Mercedes dizaynı ile başlasaydık ve kendimiz dizayn etseydik, o zaman Haas kendi fren soğutma kanallarını nasıl dizayn etti? Ve Toro Rosso kendi fren soğutma kanallarını nasıl dizayn etti?' olmalıdır."

"Bir şeyi listelenmiş parçalar arasında olmadığı zamanda öğrendiğiniz anda, yani 2019'da - ya da bizim durumumuzda 2018'de, çünkü bilgiyi 2018'de elde ettik - her şey kurallara uygundu ve bunu yeniden öğrenmemiş olmanız mümkün değil."

Temyiz sürecinde Racing Point, verilen kararı tersine çevirmeye çalışırken diğer tarafta Renault, Ferrari, McLaren ve Williams, takımın daha sert bir ceza alması için bir araya gelmiş durumda.

Racing Point, dizaynın kurallara aykırı olarak tanımlanmasına rağmen, sezonun kalanı boyunca fren soğutma kanallarını aracında kullanabilecek.

Szafnauer'e göre FIA'nın bu dosyayı Uluslararası Temyiz Mahkemesi'nde inceleyecek olması, Racing Point'in durumunu daha güçlü yapacak.

"The more you dig, the better off we are," Szafnauer said.

"Ne kadar çok kazanırsanız, biz de o kadar iyi oluruz." diyen Szafnauer ekledi: "Jüri üyeleri, bu aracın nasıl bu seviyeye geldiğini, fren soğutma kanallarını nasıl aldığımızı, kurallara olan uygunluğunu, ve bunun ne kadar kurallara uygun olduğunu görecekler."

"Bunları üst üste koyduğunuzda aracın nasıl olduğunu ve tüm sürecin nasıl ilerlediğini daha iyi anlamış olacaklar."

"Nikolas [Tombazis] ve takımının çoktan yaptığı şey de bu oldu. Onlar bunu çoktan yaptılar."