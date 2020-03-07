Racing Point, gerçekten Ferrari ile mücadele edebilir mi?
2020 Formula 1 sezon öncesi testlerin ilk haftası, Mercedes'in DAS adını verdiği sistem ve yine Mercedes'in 2019 aracına aşırı benzeyen Racing Point aracının gündemde yer almasıyla geçmişti.
Mercedes tur dereceleri açısından herkesin önünde yer alırken, gerçekten Mercedes'in 2019'da şampiyon olan aracına aşırı benzeyen bir araçla piste çıkan Racing Point, geçmiş senelere göre çok daha iyi bir kış dönemi başlangıcı yaptı.
Racing Point aracı Mercedes'e o kadar benziyordu ki ona "Pembe Mercedes" dahi dendi. Takımlar turlarını attıkça, Racing Point'in bu sene Ferrari'yi dahi geçebileceği iddiaları gündeme gelmeye başladı.
Geçen seneki testlerde fırtına gibi esen Ferrari için bu sene tam tersi çok sönük bir şekilde geçti. Takım tur dereceleri açısından geçen seneye göre daha yavaş kalan nadir takımlardan birisi, hatta en yavaş kalan takımıydı. Aynı şekilde takımdan gelen açıklamalar da hem motor, hem de aracın galibiyet mücadelesi veremeyecek kadar kötü olduğu yönündeydi.
Ferrari'nin tek turuna baktığımızda, ya gerçekten geçen seneye göre yavaş, ya da geçen sene dilinin yanmasının ardından artık yoğurdu üfleyerek yiyor. Uzun turlar aslında ikinci seçeneğin daha olası olduğunu işaret ediyor.
Bu sene büyük takımlar benzer zamanlarda uzun sürüşler tamamlamadılar. Geçen senelerde, testlerin son günlerinde takımlar büyük ölçüde uzun sürüşlere odaklanırken bu sene aynısı olmadı.
Ancak yine de Ferrari'nin geçen sene orta grubun lideri olan McLaren ve bu sene orta grup liderliği için favorilerden olan Racing Point'le çok benzer zamanlarda, benzer şartlarda atmış olduğu uzun sürüş, takımın gerçekte nerede olabileceğini işaret ediyor.
İspanya GP 66 tur üzerinden koşuluyor ve testlerin son gününde öğleden sonra 3 takım hemen hemen aynı zamanlarda yarış simülasyonu yaptılar. Ferrari'de Charles Leclerc, McLaren'da Carlos Sainz, Racing Point'te ise Sergio Perez bu sürüşleri gerçekleştiren isimlerdi.
Bu isimler içerisinde Leclerc simülasyona ilk başlayan isimken, Sainz ve Perez biraz daha sonra başladılar. Leclerc, simülasyonunun 28. turundayken, 10. turunda olan Perez'i start finiş düzlüğünde geçti ve o esnada 314 km/s hıza ulaştı.
Üç pilot da simülasyonunda 2 pit stop yaptı ancak lastik tercihleri farklıydı. Leclerc tüm stintleri daha sert ve yavaş olan C2 ile atarken Perez ve Sainz yarış hafta sonunda olabileceği gibi C3 lastiklerle başlayıp C2'ye geçiş yaptılar ancak son stintte Sainz en sert olan C1 lastiği kullandı.
|PEREZ
|SAINZ
|LECLERC
|1
|çıkış (C3)
|34
|23,899
|1
|çıkış (C3)
|34
|22,617
|1
|çıkış (C2)
|34
|21,862
|2
|23,341
|35
|23,895
|2
|24,027
|35
|22,963
|2
|22,946
|35
|22,328
|3
|23,413
|36
|23,666
|3
|23,663
|36
|23,261
|3
|22,902
|36
|22,228
|4
|23,393
|37
|23,516
|4
|23,766
|37
|23,098
|4
|22,820
|37
|22,255
|5
|23,332
|38
|23,686
|5
|23,523
|38
|23,086
|5
|22,862
|38
|22,675
|6
|23,602
|39
|23,479
|6
|23,670
|39
|23,204
|6
|23,243
|39
|21,386
|7
|23,355
|40
|23,624
|7
|23,888
|40
|22,983
|7
|24,029
|40
|21,702
|8
|23,386
|41
|23,884
|8
|23,764
|41
|22,789
|8
|22,771
|41
|21,917
|9
|23,776
|42
|pit
|9
|24,029
|42
|22,888
|9
|23,115
|42
|21,873
|10
|25,312
|43
|çıkış (C2)
|10
|24,369
|43
|pit
|10
|22,996
|43
|22,590
|11
|24,074
|44
|21,500
|11
|24,333
|44
|çıkış (C1)
|11
|23,205
|44
|pit
|12
|24,291
|45
|21,912
|12
|24,263
|45
|21,758
|12
|23,231
|45
|çıkış (C2)
|13
|24,372
|46
|21,528
|13
|24,010
|46
|21,706
|13
|22,879
|46
|20,398
|14
|24,325
|47
|21,693
|14
|24,103
|47
|21,556
|14
|22,879
|47
|19,940
|15
|24,809
|48
|21,331
|15
|24,115
|48
|21,465
|15
|22,883
|48
|20,528
|16
|24,521
|49
|21,160
|16
|24,003
|49
|21,506
|16
|22,741
|49
|20,699
|17
|24,485
|50
|21,309
|17
|23,949
|50
|21,249
|17
|22,779
|50
|20,587
|18
|pit
|51
|21,099
|18
|23,953
|51
|21,115
|18
|22,929
|51
|20,667
|19
|çıkış (C2)
|52
|21,540
|19
|pit
|52
|21,864
|19
|22,547
|52
|20,594
|20
|22,069
|53
|21,597
|20
|çıkış (C2)
|53
|21,316
|20
|22,928
|53
|20,720
|21
|22,275
|54
|21,770
|21
|22,844
|54
|21,412
|21
|22,716
|54
|21,235
|22
|22,427
|55
|21,768
|22
|22,677
|55
|21,309
|22
|pit
|55
|20,901
|23
|22,831
|56
|21,756
|23
|22,612
|56
|21,361
|23
|çıkış (C2)
|56
|20,427
|24
|22,661
|57
|22,000
|24
|22,483
|57
|21,265
|24
|21,643
|57
|20,441
|25
|22,714
|58
|21,826
|25
|22,330
|58
|20,992
|25
|21,760
|58
|20,433
|26
|22,931
|59
|21,653
|26
|22,393
|59
|21,306
|26
|21,690
|59
|20,440
|27
|23,165
|60
|21,797
|27
|22,449
|60
|21,249
|27
|21,798
|60
|20,321
|28
|22,910
|61
|21,640
|28
|22,668
|61
|22,104
|28
|21,284
|61
|20,257
|29
|23,075
|62
|22.003
|29
|26,918
|62
|21.002
|29
|21,696
|62
|20,542
|30
|23,203
|63
|22,028
|30
|22,865
|63
|20,923
|30
|21,932
|63
|20,053
|31
|23,350
|64
|22,159
|31
|23,701
|64
|21,361
|31
|21,747
|64
|21,018
|32
|23,545
|65
|22,150
|32
|23,277
|65
|21,094
|32
|21,734
|65
|21,691
|33
|23,511
|66
|son
|33
|23,534
|66
|son
|33
|21,767
|66
|son
Yukarıdaki rakamlara bakarak, birçok yorumda bulunabiliriz. İlk olarak ortalamalara baktığımızda, Ferrari'nin C2 lastikleriyle her stintte, orta sıranın zirvesi için mücadele etmesi beklenen Racing Point'ten ve McLaren'dan bir saniye daha hızlı olduğu görülüyor. Yarış simülasyonlarında araçlara yarış mesafesi kadar yakıt koyulduğu için, aynı anda yapılan simülasyonlar kıyaslama açısından daha belirleyici oluyor.
Lastik aşınma seviyeleri açısından da yorumlama yapmak mümkün. Racing Point, genel olarak en hızlı turlarını, lastiğin henüz taze olduğu ilk turlarda atarken lastikler eskidikçe ciddi manada yavaşladığı görülüyor. McLaren bu konuda Racing Point'e göre çok daha iyi durumda. Stint başındaki turlarla stint sonundaki turlar arasında çok ciddi bir fark olmadığı, araç hafifledikçe aracın lastiklere daha iyi davrandığı ve lastikler eskise de tur derecelerini iyileştirebildiği görülüyor. Ferrari'de de benzer bir durum söz konusu. Leclerc'in ilk stintteki en hızlı turu, pite girmeden 2 tur önce geliyor. Bu, lastiklerinde aslında ihtiyaç halinde daha fazla performans olduğunu gösteriyor. Leclerc'in ikinci ve üçüncü stintlerinde de durumun farklı olmadığı, yeni lastiklerle ilk turuyla son turları arasında neredeyse pek bir fark olmadığı, kısacası Ferrari aracının lastikleri iyi kullandığı görülüyor.
Özetlemek gerekirse Perez'in ilk stint ortalaması Leclerc'den 1.072, 2. stinti 1.303, üçüncü stinti 1.109 sn daha yavaş. En hızlı turu ise 1.1 sn daha yavaş. Yine Leclerc'e karşı Sainz'ın ilk stinti 1.052, 2. stinti 1.181, 3. stinti 0.782 sn daha yavaş olarak karşımıza çıkıyor. Sainz son bölümünde daha sert lastikle turlamasına rağmen daha hızlı olmayı başarmış gibi görünüyor.
|Ortalamalar (2020)
|PEREZ
|SAINZ
|LECLERC
|1. Stint
|23,987 (16 tur)
|23,966 (17 tur)
|22,914 (20 tur)
|2. Stint
|23,196 (22 tur)
|23,075 (22 tur)
|21,893 (20 tur)
|3. Stint
|21,692 (22 tur)
|21,377 (21 tur)
|
20,595 (20 tur)
Perez'in performansı Mercedes'in kendi takımı ya da Williams'ta yaşanan motor sorunlarının ardından motorları kısmasından etkilenmiş olabilir. Racing Point'in ana düzlükteki hızı Sainz ya da Leclerc'den daha kötü değildi, hatta daha iyiydi ancak simülasyonun sonuna doğru aracın hafiflediği bölümlerde 9 ve 10. virajlar arasındaki düzlükte bazen 20 km/s kadar daha yavaş olduğu görüldü.
Yarış simülasyonlarına baktığımızda, Racing Point için motoru kısılmış olsa dahi Ferrari'nin ulaşılamaz seviyede olduğunu, daha çok McLaren ile savaşacakmış gibi göründüğünü söyleyebiliriz.
Kıyaslama yapmak için aynı isimlerin geçen seneki testlerdeki yarış simülasyon dereceleri şu şekilde olmuştu:
|Ortalamalar (2019)
|PEREZ
|SAINZ
|LECLERC
|1. Stint
|24,483 (15 tur)
|24,234 (17 tur)
|23,327 (17 tur)
|2. Stint
|23,862 (22 tur)
|23,677 (15 tur)
|22,172 (18 tur)
|3. Stint
|22,863 (23 tur)
|23,474 (18 tur)
|
22,334 (23 tur)
Peki lider grupta durum nasıldı?
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
İlk test haftasının ardından Ferrari'nin aslında göründüğü ya da düşünüldüğü kadar kötü olmadığından bahsetmiştik. İkinci testler de bunu doğrulamış oldu. Şu an için orta grupla ortalama 1 sn fark açmak demek, kaba bir hesapla 66 turluk yarışta 66 sn fark açmak manasına geliyor. Bu kimi yarışta daha az, kimi yarışta daha fazla olabilir ancak mevcut güç dengelerine baktığımızda son senelerde gördüğümüz durumun bir yansıması diyebiliriz.
Ferrari'yi doğrudan diğer büyük takımlarla yani Red Bull ve Mercedes'le kıyaslama şansımız yok. Mercedes, testlerin ikinci haftasında gerçek bir yarış simülasyonu yapmazken Red Bull da yaşadığı sorunları aşmaya, aracın dengesini iyileştirmeye çalıştı. Mercedes genel olarak motor sorunuyla karşılaştığı için motor modunu kısarak onu anlamaya odaklanırken, Red Bull'da süspansiyon gibi bazı mekanik sorunlar yaşandı.
Ferrari ön grupta ikinci hafta yarış simülasyonu yapan takım olurken Red Bull ve Mercedes ilk hafta tamamladılar. Max Verstappen ilk hafta cuma günü, Lewis Hamilton ise yine ilk hafta perşembe günü yarış simülasyonu yaptı.
Hamilton'ın toplam 64 turluk simülasyonunun ortalaması 1:21.3, Verstappen'in 55 turluk ortalaması 1:21.9 olarak ölçüldü. Leclerc'in ikinci hafta yaptığı simülasyonun ortalaması ise 1:21.8 oldu.
Buna göre Mercedes, Ferrari ve Red Bull'dan daha hızlı görünse de uzun sürüşlerin gerçekleştirildiği şartları da dikkate almak lazım. Testler boyunca pistin ilk hafta, ikinci haftadan; sabahların ise öğleden sonradan daha iyi olduğu söylendi.
Leclerc'in turlarını Bottas'ın Hamilton'la aynı gün ancak öğleden sonra gerçekleştirdiği uzun sürüşle kıyasladığımızda, arada neredeyse fark olmadığını söyleyebiliriz. Bottas'ın sürüşünün tam manasıyla yarış simülasyonu olmadığını ve sürüşün sonunda aracında sorun yaşadığını, bu yüzden zaman kaybettiğini söylemekte fayda var.
Sonuç olarak aslında genel güç dengelerinde çok ciddi değişikliklerin olmayacağını; Mercedes, Red Bull ve Ferrari üçlüsünün yine açık bir şekilde zirve mücadelesi verebileceğini söyleyebiliriz. Mercedes güçlü olacak ancak muhtemelen testlerde düşünüldüğü kadar rakiplerinin önünde olmayacaktır.
Güç dengesi yarışılacak pistin motor pisti mi, yoksa aero pisti mi olmasına, deniz seviyesinden yüksekliğine ve mekanik yol tutuşuna göre birçok etmenden etkilenerek değişecektir.
Ferrari geçen sene daha çok motor gücünün yani düzlük hızının öne çıktığı yarışlarda ön plana çıkıp, aerodinaminin öne çıktığı, özellikle yavaş viraj performansının önemli olduğu yarışlarda geride kalmıştı. Geçen senenin ikinci yarısından itibaren Ferrari, yere basma gücünü arttırmaya odaklandı ve bu sene de benzer yönde ilerlemeyi sürdürüyor. Ancak sorun şu ki bu alanda Mercedes ve Red Bull zaten iyi.
Eğer Ferrari aerodinamik yere basma gücü elde etmeye çalışırken düzlük hızından fazla feragat ettiyse ve geçen seneki teknik direktiflerin ardından sahip olduğu motor avantajını gerçek manada kaybettiyse, işte o zaman ciddi sıkıntıda olabilir.
Ferrari için en büyük soru işareti, testlerde motor gücünü ne kadar sakladığı. Motorun vanası açıldığında, geçen senenin orta bölümünde sahip olduğu avantajı bulabilirse, o zaman güzel bir sezon izleyebiliriz.
Hepsinin cevabını öğrenmek için artık geride sadece birkaç gün kaldı. Tabii coronavirüs illeti bu sene yarışların gerçekleşmesine izin verirse...
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Bu Haber Hakkında
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|Formula 1
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al , Racing Point
|Editör
|Abdullah Çelik
Racing Point, gerçekten Ferrari ile mücadele edebilir mi?
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